Univerzitu Karlovu povede Jiří Zima, porazil dosavadní rektorku Králíčkovou

Senátoři měli ve druhém kole na výběr mezi současnou rektorkou Králíčkovou, která školu vede od února 2022, a dlouholetým děkanem Přírodovědecké fakulty UK Zimou.
Ve druhém kole hlasovalo všech 70 členů akademického senátu UK, tři hlasy byly neplatné. Pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech 70 členů.
Zima je analytický chemik, v letech 2016 až 2024 byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK. Králíčková byla v minulých měsících kritizována kvůli zpoždění stavby kampusu na Albertově i kvůli vysokým odměnám pro vedení UK.
Funkční období nově zvoleného rektora by mělo začít v únoru 2026 a je čtyřleté. Rektora musí po zvolení ještě jmenovat prezident Petr Pavel.
Univerzita Karlova je největší a nejstarší česká vysoká škola, má 17 fakult. Podle statistiky ministerstva školství na ní loni studovalo zhruba 53 000 studentů.
O post rektora se ucházeli i současný prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Ladislav Krištoufek, který v prvním kole získal 12 hlasů, kinantropolog František Zahálka obdržel dva hlasy a pro geochemika Martina Mihaljeviče hlasoval jeden senátor. Pětice kandidátů se v říjnu střetla v superdebatě iDNES.cz, řešili témata, která hýbou akademickým světem.
Digitalizace i investice do kolejí
Zima po svém zvolení senátorům řekl, že se bude snažit být rektorem všech. „Pevně věřím, že po následující čtyři roky budu vašim dobrým rektorem,“ řekl. Králíčková Zimovi pogratulovala k vítězství, popřála mu do jeho funkčního období hodně sil a energie. Hlasy, které získala bere jako ocenění práce, která se v minulých letech dařila.
Zima se chce mimo jiné věnovat digitalizaci nebo investicím do infrastruktury školy či kolejí. UK podle něj nevzkvétá tak, jak by mohla, uvedl na debatě kandidátů minulý týden. Zabývat by se chtěl například férovými podmínkami napříč fakultami, důležitá je podle něj jejich autonomie. Styl vedení univerzity podle něj musí být transparentní, uvedl ve volebních tezích.
Chce také například udělat revizi systému podpory studentů na UK. Zároveň chce posílit mezioborový přístup či se věnovat reformě doktorského studia. Důraz chce klást také na modernizaci školy. Plánuje také prosazovat další systematický rozvoj kvality výuky na a podmínek pro studující tak, aby UK poskytovala špičkové vzdělání.
„Univerzitu znám z každé perspektivy – od studenta přes školitele, zástupce vedoucího katedry, garanta programu až po proděkana a děkana. Vím, co akademiky trápí, i co je motivuje. Vím, že systém se dá měnit, pokud je vůle a odvaha,“ řekl Zima v říjnu v rozhovoru pro iDNES.cz.