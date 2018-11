Jiří Zimola se rozhodl rezignovat na post prvního místopředsedy ČSSD

Jiří Zimola Narodil se 28. března 1971 v Třebíči.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s aprobací český jazyk - dějepis.



Má tři děti; syna Adama a dceru Lindu má s bývalou manželkou Ditou, dceru Laru s někdejší Miss Blond Janou Příhodovou; podle loňského vyjádření pro deník Blesk se k exmanželce vrátil.

Po volbách do Sněmovny v říjnu 2013 patřil mezi účastníky tajné schůzky u prezidenta Miloše Zemana v Lánech (spolu s Michalem Haškem, Milanem Chovancem, Zdeňkem Škromachem a Jeronýmem Tejcem).

Zimola na únorovém mimořádném sjezdu ČSSD v Hradci Králové postoupil do druhého kola ve volbě předsedy strany, kde ho porazil místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Zimola na sjezdu zaujal mimo jiné projevem, při kterém část přednesl v růžových brýlích, jak podle něj situaci hodnotilo dosavadní vedení strany. ČSSD podle Zimoly rezignovala na levicový program, zapomněla poslouchat voliče. Strana již podle něj nemá čas na "přešlapování, další chyby a kecy".

V jihočeském zastupitelstvu Zimola (a další radní za ČSSD) čelil loni na jaře kritice kvůli nadstandardním odměnám předsedy představenstva krajem vlastněné Jihočeské nemocnice Martina Bláhy.

Předsednictvo ČSSD vyškrtlo Zimolu loni 19. května z jihočeské kandidátky do sněmovních voleb (byl na posledním místě) kvůli problémům, které vedly k jeho rezignaci a údajně by zatěžovaly ČSSD v předvolební kampani. S tím ale nesouhlasila značná část jihočeských členů strany, krok vedení vyvolal velké napětí.

Letos v lednu byl Zimola v Táboře jedním ze zakladatelů nové stranické platformy Zachraňme ČSSD, kterou založili kritici vedení strany řízené Bohuslavem Sobotkou.

Ve středu Zimola oznámil rezignaci na funkci prvního místopředsedy ČSSD.