„Už včera první kamion odjel a veškerý odpad zmizí z Jiříkova do konce příštího týdne,“ konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík, který se na odvoz přijel osobně podívat. Zdůraznil, že zodpovědnost za správné dotřídění a odvoz má firma vysoutěžená německou stranou.
Po dokončení prací ještě Česká inspekce životního prostředí odebere půdní vzorky, aby vyloučila kontaminaci okolí.
Barbora Šišková, starostka Jiříkova, v jehož místní části Těchanov loni v prosinci odpad skončil, je i proto ještě opatrná.
„Do konce příštího týdne by tady mělo být čisto. Ještě počkáme na výsledky ČIŽP, abychom si byli jistí, že půda ani voda nejsou kontaminované,“ přiblížila starostka atmosféru v obci.
„Musím říct, že v našem státě spousta věcí funguje. Byli jsme v neustálém kontaktu a všichni odvedli výbornou práci,“ dodala Barbora Šišková s tím, že roli sehrála i veřejnost a novináři, kteří pomohli dohledávat detaily kauzy.
Obec nemusí nic platit
Podle starostky nenese obec s odvozem žádné přímé náklady, vše hradí bavorská strana.
„Naší škodou byla jen pomoc při vyprošťování kamionů, zhruba šest tisíc korun,“ uvedla. Obec zároveň připraví změnu územního plánu tak, aby v bývalých areálech státních statků nebylo možné nakládat s druhotnými surovinami.
„Areál je v soukromém vlastnictví, zabezpečit ho nemůžeme, ale chceme mít čistý stůl do budoucna,“ doplnila starostka obce.
Ministr Petr Hladík označil kauzu za příklad organizované trestné činnosti, která se do budoucna nesmí opakovat. Připomněl, že v Německu je ve vazbě jednatel firmy, která odpad do Česka přivezla, i organizátor dopravy z české strany.
„Jednoznačně říkáme, že to, co se tady dělo, je nelegální a trestné. Kdo si myslel, že se odpadu levně zbaví, mýlil se. Obvinění už padla nebo padnou a budou za ně tresty,“ konstatoval ministr.
Jak probíhá vyšetřování na české straně ale komentovat nechtěl. „To je věc policie a státních zástupců, já jako politik takové informace ani mít nemůžu,“ konstatoval.
Termín se posouval
Hladík popsal i peripetie, které odvoz v posledních týdnech provázely. Zářijový termín odvozu odpadu z Těchanova totiž nebyl první, německá strana jej dvakrát odsouvala.
„Dvakrát to odkládali a je to pro mě osobní zklamání. Myslel jsem si, že když Němci něco slíbí, dodrží to. Ale evidentně nedodrželi. My jsme jejich papíry vraceli do 24 hodin, aby bylo vše co nejrychleji“ uvedl ministr s tím, že spolupráce s úřady byla jinak dobrá, jen termíny ze strany Bavorska neplatily.
Česká republika podle něho i v reakci na těchanovský případ zpřísnila namátkové i koordinované kontroly Celní správy, policie a ČIŽP.
„Často odhalíme náklad už na kamionu. Česká inspekce životní prostředí má nonstop havarijní linku a je schopna operativně vyjet,“ řekl a připomněl, že i v Jiříkově stály několik dní celé soupravy, dokud nebyla vyřízena zpětná přeprava. „Aktuálně řešíme několik nelegálních přeprav, zjištěných na území České republiky, každá je v jiné fázi,“ informoval ministr.
„Apeloval jsem na kolegy z Německa, Polska, Rakouska i Itálie, aby důsledně kontrolovali vlastní kamiony. Třeba Italové už kontroly výrazně zpřísnili,“ doplnil Hladík.
Na úrovni EU se podle něho připravuje elektronický systém, který u legální přeshraniční přepravy umožní úřadům sledovat, co se kam vozí a jaké sankce byly uděleny. „Půjde o digitální nástroj, který dá dohromady informace napříč Unií,“ uvedl.
Druhá část případu se týká odpadu v brněnských Horních Heršpicích. I zde se čeká na německou stranu. Ministerstvo je podle Hladíka připraveno povolit jeho odvoz do 24 hodin poté, co z Bavorska dorazí kompletní podklady.
„Německá strana nám sdělila, že chce začít tady v Jiříkově a Brno bude následovat,“ dokončil Hladík.