„Obviněné osobě je kladeno za vinu, že měla zastírat původ těchto bitcoinů z trestné činnosti, konkrétně z nelegálního obchodování na internetu (na tzv. dark netu). Stíhané skutky, k nimž mělo dojít v roce 2015 a v roce 2025, jsou posouzeny jako dva pokračující trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedli žalobci.
Policie podle webu rozhodla o zahájení trestního stíhání Jiřikovského jako jediné fyzické osoby dnes. Jiřikovského policisté zadrželi ve čtvrtek večer. V pátek odpoledne jej převezli na brněnský Obilní trh, kde sídlí regionální pobočka Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).
S novináři Jiřikovský nemluvil. V budově pobyl asi 2,5 hodiny, poté jej policisté převezli jinam. Není zřejmé, zda pro něj žalobce navrhne vazbu. Pokud ano, pravděpodobně by se jí zabýval brněnský městský soud, a to ještě o tomto víkendu.
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. Jeho nástupkyně ve funkci Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července.
Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.