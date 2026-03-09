Jeho jednání posoudili jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, uvedl v pondělí na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.
Jiřikovskému, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun, hrozí za tyto trestné činy osm až 18 let vězení. Nadále je stíhán vazebně.
„Nově je obviněnému kladeno za vinu provozování darknetového tržiště Nucleus Market, prostřednictvím něhož byly v období od října 2014 do dubna 2016 nabízeny a prodávány nelegální komodity, primárně omamné a psychotropní látky, „ uvedl Dragoun k rozšíření stíhání.
Darknetové tržiště je internetové tržiště, které funguje na darknetu - tedy na části internetu, která není běžně přístupná přes klasické prohlížeče. Využívá se často pro prodej nelegálních věcí.
Dosavadní obvinění tak kriminalisté rozšířili o zvlášť závažný zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a o zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím. Vysoká sazba mu hrozí kvůli tomu, že podle nich spáchal čin ve velkém rozsahu a v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
15. srpna 2025
Dosud čelil Jiřikovský obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti; ze dvou těchto skutků jej obvinila policie loni v srpnu. Dopustil se jich údajně v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Za tyto trestné činy mu dosud hrozilo až deset let vězení.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Policisté původně prověřovali také okolnosti vrácení počítačové techniky obviněnému Jiřikovskému zajištěných v jeho dřívějším trestním řízení a to kvůli možnému zneužití pravomoci úřední osoby. Tuto část kauzy však policisté nedávno odložili s tím, že nejde o trestný čin.
Případ týkající se samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.