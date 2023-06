Podle Ožanové stačí, že v zákoně je formulace o tom, že se účastníci silničního provozu musejí chovat ohleduplně. „Vzájemná ohleduplnost je to, co se používá při předjíždění. Neschválili jsme povinný odstup cyklistů od chodců, malých dětí či maminek s kočárky. Pokud je někdo hlupák, je jedno, co řídí,“ řekla poslankyně.

Argumentovala tím, že některé komunikace jsou příliš úzké a není možné na nich 1,5metrový odstup dodržet. Chtěla by proto zákon vrátit do podoby před rokem 2022. „Považuji za zcela nevhodné, co jsme tehdy udělali. Jsou různé druhy komunikací a nelze to takto paušalizovat,“ dodala Ožanová.