Nový jízdní řád přidá víc nízkopodlažních spojů

„Po dodání všech 27 elektrických jednotek RegioPanter druhé generace a se třemi stávajícími jednotkami první generace zajistí České dráhy všechny požadované spoje moderními a nízkopodlažními soupravami,“ přiblížil jednu z novinek mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

U některých regionálních vlaků se mění časy odjezdů nebo doba jízdy, obojí je nejčastěji v jednotkách minut. Odjezdy jsou však v některých případech posunuté i výrazněji, například osobní vlak 23659 odjede nově z Mikulovic v 16. 17 (dosud v 17. 52) a přijede do Zlatých Hor v 16. 33 (dosud 18.08).

Místo večerních vlaků jezdící o letních prázdninách pak pojede spoj z Mikulovic na Zlaté Hory už po poledni a vracet se bude před 14. hodinou.

Nepříjemná změna čeká turisty vyrážející v květnu do na jeden den otevřeného vojenského újezdu Libavá, jízdní řád už nebude obsahovat speciální spěšné vlaky „Bílý kámen“.

Nový večerní vlak

Nově je naopak zaveden osobní vlak 3612, jenž pojede ve všední dny a soboty z Jeseníku v 18. 43 a dorazí do Hanušovic v 19.41.

Mimo provoz zůstávají dál některé tratě, které poničily povodně. Na trati 292 ze Zábřehu přes Šumperk do Krnova se podle aktuálních informací Správy železnic předpokládá otevření úseku Mikulovice – Písečná 31. května příštího roku.

Silně poškozený úsek Vápenná – Velká Kraš na trati 295 z Lipové Lázní do Javorníku by pak měl být podle předběžných údajů znovu uveden do provozu dokonce až 31. října. Místo vlaků bude do té doby cestující vozit náhradní autobusová doprava.