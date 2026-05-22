Gang dealerů rozprodal deset kilo kokainu za 15 milionů. Vozili ho z Prahy

Kriminalisté a vyšetřovatelé z jihočeského Toxi týmu společně se zásahovou jednotkou zadrželi dealery prodávající kokain v Jihočeském kraji. Šest mužů skončilo ve vazbě. Podle policie rozprodali skoro deset kilogramů drogy za zhruba 15 milionů korun.
Dealery kokainu zadrželi kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou.

Vyšetřovatelé předpokládají, že šestice mužů působila na jihu Čech od roku 2021 do tohoto týdne.

Při policejní razii kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zajistili drogy, finanční prostředky a vše, co souviselo s jejich trestnou činností.

Dealery kokainu zadrželi kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou.

„Skupina byla rozdělená a dobře organizovaná svým šéfem, který drogu dovážel z Prahy. V Českém Krumlově ji pak přerozděloval a samozřejmě také zvedal cenu. Za jeden prodaný gram si tak přilepšil o 1 000 až 1 500 korun,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dealeři podle policie rozprodali bezmála 10 kilogramů kokainu. Podle hrubého odhadu tak na Českobudějovicku a Českokrumlovsku prodali koncovým uživatelům kokain za zhruba 15 milionů korun.

„Trestné činnosti se skupina dopouštěla ve velkém rozsahu, všichni jsou tak obviněni ze závažného zločinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Někteří ještě navíc z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím,“ doplnil Matzner.

Po sdělení obvinění skončili všichni ve vazbě. Návrh vyšetřovatelů totiž akceptoval státní zástupce i soudce. V případě odsouzení jim hrozí pět až dvanáct let vězení.

