Prezident Pavel jmenuje novou Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů sobě

Po čtyřech letech se vrací moc v zemi do rukou předsedy ANO Andreje Babiše. Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu, na níž se dohodlo hnutí ANO, které suverénně vyhrálo volby do Sněmovny, s hnutím SPD Tomia Okamury a Motoristy sobě. Babišův koaliční kabinet střídá u moci vládu Petra Fialy.
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš slaví své jmenování přípitkem s prezidentem...

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš slaví své jmenování přípitkem s prezidentem Petrem Pavlem. (9. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hned po jmenování na Hradě čeká nový kabinet první zasedání, po němž Babiš uvede nové ministry do jejich úřadů.

Vláda Andreje Babiše

Babiše jmenoval prezident Pavel premiérem už minulý týden a hlasování o důvěře nové vládě, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, se má uskutečnit 13. ledna.

Babiš je v 71 letech nejstarším politikem, který kdy vedl českou či československou vládu.

ANO má kromě premiéra v nové vládě osm ministrů, SPD tři a Motoristé mají mít ve vládě čtyři místa.

Prezident Pavel ale nechce jmenovat ministrem čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, a tak bude nový ministr zahraničí, šéf Motoristů Petr Macinka, zatím pověřen i řízením ministerstva životního prostředí.

Je to už třetí Babišova vláda. Poprvé jmenoval bývalý prezident Miloš Zeman v prosinci 2017, Babišův menšinový kabinet složený jen z ministrů za ANO, který nezískal důvěru poslanců. Předseda ANO pak ale o půl roku později uspěl, když se ANO dohodlo na menšinové vládě se sociální demokracií, kterou tolerovali komunisté.

Ministři nové vlády by měli na Úřad vlády na první jednání dorazit společně autobusem.

