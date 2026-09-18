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Jordánský král Abdalláh II. je v Praze, bude jednat s Pavlem i Babišem

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  7:06aktualizováno  7:06
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Do Česka přiletěli ve čtvrtek jordánský král Abdalláh II. a královna Rania.

Do Česka přiletěli ve čtvrtek jordánský král Abdalláh II. a královna Rania. | foto: Ministerstvo zahraničí na síti X

Do Česka přiletěli ve čtvrtek jordánský král Abdalláh II. a královna Rania. Na...
Do Česka přiletěli ve čtvrtek jordánský král Abdalláh II. a královna Rania.
Do Česka přiletěli ve čtvrtek jordánský král Abdalláh II. a královna Rania.
Jordánský král Abdalláh II. podává ruku s Amirem Weissbrodem (vlevo) při jeho...
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Jordánský král Abdalláh II. je v Praze. V pátek ho čeká jednání s prezidentem Petrem Pavlem i s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem. Krále Abdalláha II. doprovází v Praze i jeho choť, královna Rania. Královský pár přivítal už ve čtvrtek v podvečer na letišti ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Krále nejprve dopoledne na Pražském hradě přijme prezident Pavel, který Jordánsko navštívil v květnu 2024. Tehdy mimo jiné uvedl, že pro ČR je Jordánsko nejstabilnější zemí v regionu a lze s ním počítat jako se spolehlivým partnerem.

Podle prezidentské kanceláře patří Jordánsko v kontextu války v Gaze a rostoucí regionální nestability mezi zásadní spojence Západu v bezpečnosti a humanitární pomoci.

Po slavnostním ceremoniálu na Hradě bude následovat soukromé setkání prezidentského a královského páru a jednání delegací obou zemí. Poté se hlavy obou států setkají s médii. Před polednem se jordánský král přesune do Kramářovy vily, kde ho přijme premiér Babiš.

Jordánský krá Abdalláh II. navštívil ČR už v letech 2004 a 2009. Spolu s ním přicestoval i jordánský ministr zahraničí Ajman Safadí, česká diplomacie avizovala jeho jednání s ministrem Macinkou.

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