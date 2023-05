Lidovky.cz: Už před tajnou volbou v Senátu se spekulovalo, že byste mohl být novým předsedou Ústavního soudu. Vy jste vždy reagoval, že jde o předčasnou otázka. Je po volbě. Tedy i jasněji?

Ne, pořád je to předčasná otázka. Já takovou nabídku od pana prezidenta Pavla nemám a ani ji v dohledné době nečekám, protože Ústavní soud, jak známo, svého předsedu do srpna má (tehdy Pavlu Rychetskému vyprší jeho funkční období – pozn. red.). A také teď dojde i na další nominace od pana prezidenta a následně ke schvalovacímu procesu v Senátu. Tady ta sestava soudců se promění a myslím si, že pan prezident vyčká, jak se věci uspořádají.

Protože volba předsedy, tedy volba, koho z těch patnácti soudců si hlava státu vybere a jmenuje, to není věc, kde by byla nějaká jasná kritéria – třeba že to má být nejstarší soudce či nejlepší soudce... Role lídra Ústavního soudu není role klasického šéfa nějaké firmy. Musí být zvažovány velmi jemné záležitosti. Například jestli ten daný člověk dokáže mezi svými kolegy obstát jako jejich přirozený – a teď nechci říkat šéf – ale jako ten první mezi sobě rovnými.