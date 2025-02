Soud rozhoduje o vazbách v kauze Motol, dorazil Janstův advokát Monsport

15:16 , aktualizováno 15:16

Už v úterý by mělo být známo, kdo ze 17 obviněných v kauze motolské nemocnice bude poslán do vazby a kdo bude stíhaný na svobodě. Do budovy Obvodního soudu pro Prahu 5, kde bude líčení probíhat, už dorazil i známý advokát Josef Monsport. Podle informací iDNES.cz by měl v případu zastupovat Miroslava Janstu, jednoho z hlavních aktérů celé kauzy.