Jourová by měla v Evropské komisi zájem o digitální agendu nebo obchod

Praha Kandidátka na eurokomisařku a současně dosavadní eurokomisařka za ČR Věra Jourová by měla v Evropské komisi při výběru portfolia zájem mimo jiné o digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. Za svoji prioritu považuje silnou, odolnou, soudržnou a stabilní Evropu. Řekla to v úterý poslancům ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti, který projednává její nominaci do komise i pro nové období.

Babiš navrhl von der Leyenové na post eurokomisařky Jourovou, chtěl pro ni ekonomické oblasti Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že vláda má v úmyslu příští pondělí Jourovou formálně nominovat. Jourová měla dosud na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Babiš řekl, že ČR poprvé během svého členství v EU nominuje osobu, která ve strukturách unie působila celé minulé volební období. „Takže si myslím, že je to velice vhodný kandidát,“ řekl na adresu Jourové. „Náš komisař nezastupuje české zájmy,“ zdůraznil a dodal, že Jourová v komisi zastupovala evropské zájmy. Také Jourová řekla, že nemůže jakožto eurokomisařka zastupovat české zájmy. Je ale přesvědčena, že všechno, co navrhla a prosadila, bylo ku prospěchu ČR. „Nemám pocit, že bych něco dělala proti zájmům České republiky,“ řekla. Za svoji prioritu označila Jourová silnou, odolnou, soudržnou a stabilní Evropu. Zdůraznila, že na evropské úrovni by se měly dělat jen ty věci, které přesahují možnosti jednotlivých členských států. Česko může do Evropské komise nabídnout dvě ženy. O nominaci chce Babiš jednat s von der Leyenovou Předseda výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) Jourové položil otázku, zdali necítí určitá omezení kvůli tomu, že ji nominuje vláda, jejíž předseda je podezřelý ze střetu zájmů. Podle návrhů auditních zpráv z Bruselu má premiér Babiš dále vliv na společnost Agrofert, kterou v minulosti vlastnil, ale převedl ji do svěřenského fondu, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Babiš to odmítá. Jourová odpověděla, že žádné limity necítí. Pokud by se setkala s následky nějakých omezení, pokud by nemohla obdržet nějaké portfolio kvůli tomu, že je z ČR, považovala by to za dávku nedůvěry a téměř urážku své osoby, protože se cítí být nezávislou aktérkou.