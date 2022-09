Jsem na tom fakt špatně. Chci alespoň kompenzaci na nájem ateliéru, řekl autor Tančícího domu

„Já chci, aby mi pomohli a kompenzovali alespoň těch 40 tisíc korun, co platím každý měsíc za nájem ateliéru,“ řekl v rozhovoru, který vznikl před necelými šesti roky v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Usilujete o vyplacení podílu již delší dobu? Co vás k tomu vůbec přimělo?

Dlouho. Vždyť je to šílený příběh. Ten spolek těch lidí, co Tančící dům vykrádají, vznikl hned po tom, co jsme ten barák postavili. Dávají si ho do reklamních poutačů. Komerční banka, Toyota, na magistrátu zase prodávají mapu s Tančícím domem na úvodní stránce. Všichni toho zneužívají a říkají, že ne. To je úplně hrozné. Chtěl jsem všem těm institucím, které to nevědí, nebo nechtějí vědět, udělat přednášku, jak to celé vzniklo a kolik úsilí to vyžadovalo. Kdybych nebyl já, nebyl by ani ten dům. Mám spoustu dopisů od Franka Gehryho (spoluautor Tančícího domu – pozn. red.), který mou roli, že jsem mu umožnil postavit v Praze Tančící dům, pochopil. Právě na základě Tančícího domu, který byl poprvé na světě modelovaný počítačovým systémem, teď všichni vytvářejí ty svoje krouceniny a matlaniny.

Lidovky.cz: Není právě proslulost Franka Gehryho tím důvodem, že se turisté o Tančící dům zajímají?

Samozřejmě, to nepopírám. Gehry je daleko slavnější než já. Jenže já byl u zrodu celého kontaktu s Havlem. Já přišel s tím, aby to byla parafráze na sametovou revoluci. Já říkal, že to je statický-dynamický, jin-jang, plus a minus. Gehry k tomu přidal jen muž-žena, což je pokračování myšlenky. Jde o dvě části baráku, které se navzájem přetlačují. Nepopírám, že je Gehry slavnější, ale já za totality riskoval, když jsem byl v kontaktu s Havlem coby nepřítelem státu číslo jedna. Mě systematicky vyslýchali a všichni mi nadávali, ať se na to vykašlu, že Havel je magor. A já se na to nevykašlal.

Lidovky.cz: Máte nějakou představu, jaká částka by vám měla být vyplacena?

Já k těmhle informacím nemám přístup. Vím, jaký zájem o Tančící dům z celého světa je, kolik lidí si ho fotí. Oni tvrdí, že to spočítat nemůžou. Ministerstvo pro místní rozvoj ale určitě musí mít nějakou představu, jen to nechtějí sdělit. Já chci, aby mi pomohli a kompenzovali alespoň těch 40 tisíc korun, co platím každý měsíc za nájem ateliéru. Vůči tomu, co má Praha a celá republika za příjmy z turismu, je to směšná částka. Požádal jsem také městkou část Praha 1, která mi ten prostor pronajímá, aby mi nájem snížili, jsem na tom fakt špatně. Vypracoval jsem pro město tolik projektů – nové sídliště na Petřinách či centrum v Malešicích. To je tak průkazný. Navíc jsem celý ten prostor bývalého varieté rekonstruoval.

Lidovky.cz: Turisté do Prahy jezdí ale i kvůli jiným památkám a atrakcím. Měl by v tom případě ten podíl ze zisku být vyplácený rovněž další autorům?

To já nepopírám. Že by ale platili něco Parléřovi (středověký architekt podílející se na stavbě Staroměstského orloje, Pražského hrad či katedrály sv. Víta - pozn. red.)? Tančící dům je unikátní. Od CzechTourismu jsem dokonce obdržel diplom „Nejunikátnější stavba v České republice je Tančící dům“. Ti všichni lidé vědí, že beze mě by to nebylo.

Lidovky.cz: Zmiňoval jste agenturu CzechTourism, od níž také požadujete peníze. Ta váš požadavek považuje za nedůvodný a právně irelevantní.

Co tvrdí, je mimo realitu. To je hrozný. Samozřejmě nechtějí platit nic. Pakují se na tom, že sem ty lidi jezdí.

Lidovky.cz: Jak se tváříte na to, že v Tančícím domě se nyní otevřel nový hotel? Budete i po něm vyžadovat určitou kompenzaci?

Nebudu. Nechci se s nimi o tom ani bavit. Chtějí vydělat. Asi když se jim tam nějaký magnát na dvě noci usadí, tak jim to vydělá víc než nějaká výstava.

Lidovky.cz: Zkoušel jste vyhledat nějakou právní pomoc?

Byl jsem v kontaktu s jedním advokátem. Nejdřív přístupný, ale pak se spakoval, protože právníci z toho chtějí jenom prachy. Choval se divně, jak se právníci chovají. Chrání pouze ty, co autory vykrádají. Já hledám jen někoho, kdo by mi mohl pomoct s tím, na co mám právo. A když něco dostanu, tak se s ním můžu rozdělit.

Lidovky.cz: Podporuje vás v tomto sporu vůbec někdo?

Ne. Pár kamarádů a lidí, co ke mně přicházejí do ateliéru. Ti, když jim vyprávím svůj příběh, tak chápou, že je to tak, jak to interpretuji.

Lidovky.cz: Chystáte v současnosti nějaké další kroky?

Nevím. Chci, aby o tom vědělo co nejvíc lidí. Ale chystám se zase na magistrát.