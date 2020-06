Jsem svým ,machům‘ věrná. Klíčem k rozpletení kauzy Pelta a spol. je bývalá náměstkyně Kratochvílová

Praha Před pražským městským soudem začalo rozplétání klubka, z nějž se nitky kroutí až k bývalé náměstkyni pro řízení sekce sportu na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Simoně Kratochvílové. Spolu s ní jsou ve stejné změti zamotáni i vysocí sportovní funkcionáři jako bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta (FAČR) a šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta.

Resort školství v kauze figuruje jako poškozený. Na pondělním přelíčení jeho zástupkyně oznámila, že bude nárokovat škodu ve výši 1,116 miliardy korun. Další dvě strany obžaloby – Český olympijský výbor a Sokol – se nárokování škody vzdaly.

„Hvězda“ případu však v soudní síni chyběla. Kratochvílová se totiž až do konce tohoto týdne z jednání ze zdravotních důvodů omluvila. Jak naznačuje znění obžaloby, je to právě ona, kdo je klíčem k rozmotání sportovního dotačního uzlu. Obžaloba se člení na tři části, přičemž bývalá náměstkyně se objevuje jako hlavní hráč ve všech. Mění se jen další postavy děje. Kromě výše zmíněných jsou to ještě další obžalovaní – bývalý ředitel odboru sportu na MŠMT Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Náměstkyně jako zadní vrátka do systému dotací

Kratochvílová měla na starost vyhlašování sady dotačních programů pro sport na roky 2017 až 2019. Dostat se ke kohoutku se státními penězi chtěli tehdy pochopitelně všichni ze sportovního prostředí. Někteří však podle obžaloby zašli za hranu zákona skutečně daleko. A tehdejší náměstkyně ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) byla ideální cesta.

Tak to údajně pojal i tehdejší šéf FAČR Pelta, který měl s Kratochvílovou navázat milenecký vztah a díky tomu mít velmi pevně přiložený prst na tepu dotačního procesu. Náměstkyni podle odtajněných odposlechů vztah s fotbalovým bossem vyhovoval. „Jsem svým ,machům‘ věrná, znáš mě,“ psala Peltovi podle policie Kratochvílová.



O výši dotací pro jednotlivé žadatele rozhodovala expertní komise ministerstva, jejíž složení už od začátku na zakázku Peltovi kontrolovala právě Kratochvílová. „Členové byli vybíráni na základě loajality k Miroslavu Peltovi,“ řekl při čtení obžaloby státní zástupce Ondřej Trčka. I tak údajně nevyšla suma, kterou měl obdržet fotbal, podle představ bývalého šéfa FAČR.



V té chvíli vstupuje do případu Bříza. Ten v očích obžaloby zkompletoval trojlístek, který měl zajistit usměrnění dotací z Peltova pohledu správným směrem. „Zdeněk Bříza rozděloval peníze na příkaz Miroslava Pelty,“ řekl při čtení obžaloby státní zástupce Ondřej Trčka. Celková částka pro fotbal po Břízově intervenci v sestavování výpočtu skutečně vzrostla, konkrétně o necelých 20 milionů korun.

„Pelta je na infarkt“

Bříza, jenž nakonec zůstal včera jediným vyslyšeným obžalovaným, se bránil tím, že fotbal nezvýhodnil, ale postaral se o to, aby nebyl příliš znevýhodněný. Původně navržený výpočet pro zjištění výše dotace byl totiž dle něj špatně. „Jsem souzen za něco, co bylo součástí mé práce,“ řekl u soudu bývalý ředitel odboru sportu. Kratochvílová prý Břízovi řekla, že po oznámení původní částky pro fotbal byl Pelta „na infarkt“.

Miroslav Pelta u soudu předváděl čápa.

Podle státního žalobce už nová suma ve výši 562 milionů pro FAČR Peltovi vyhovovala, o čemž se prý chtěla ujistit i Kratochvílová. Obžaloba také tvrdí, že náměstkyně byla od Pelty, který si s ní podle odposlechů liboval ve společné chemii, patřičně odměněna. Díky sponzorské smlouvě cestovní kanceláře Alexandria s fotbalovou asociací obdržela poukaz na dovolenou v hodnotě 200 tisíc.

V březnu 2017 za něj odcestovala na Seychely. Kromě toho dostala k volnému užití byt v centru Prahy na Senovážném náměstí, kde se s Peltou scházela. Podle Trčky za byt platil Pelta z vlastních prostředků.



Fotbalový „macho“, jak ho nazývala bývalá náměstkyně Valachové, měl mít dle obžaloby prsty i v dalším sportovních dotacích. Některé se prý spiklenecké dvojici podařilo protlačit skrze formální kontrolu i přes to, že některé náležitosti v žádostech chyběly.



Kromě toho mělo být o udělení dotace rozhodnuto podle klíče „loajality k Miroslavu Peltovi“. Žádosti, jež se do celkového objemu nevešly, měly být umně přesunuty do jiného programu. To se mělo stát minimálně v 21 případech. Exšéf fotbalu díky tomu zvládl vyřizovat laskavosti nebo si naopak zavázat další lidi.



Ve třetí větvi případu figurují nejvyšší hodnostáři České unie sportu – její předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč, který byl navíc členem expertní komise určující parametry dotačního programu. Podle Trčky měl Jansta na Kratochvílovou tlačit, aby Boháč v komisi mohl o rozdělování spolurozhodovat, ačkoliv byl ve střetu zájmů.



Obžaloba hovoří také o tom, že Jansta Kratochvílovou přesvědčil, aby ČUS dostala o 11,5 milionu navíc na úkor Českého olympijského svazu a Sokola i díky tomu, že měl instruovat Boháče, aby z požadavků na zvýšené financování pro sportovní unii na expertní komisi neustupoval.

Ve středu by měl soud vyslechnout Peltu a další obžalované. Ve čtvrtek by jako svědkyně měla dorazit vypovídat také Valachová.