Jsme jako detektivové, říká šéfka hygieny Rážová. Během karantény na pivo? Nic neobvyklého, zoufá si

Lidé přestávají být opatrní, vidím v tom malinko potenciál ke zvýšení rizika šíření nákazy zejména tam, kde se kumuluje větší počet lidí, říká hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. Podle ní koronavirová epidemie ukázala podstav hygieniků v Česku, v hygienické službě proto nově vzniká 134 systémových míst.

Lidovky.cz: Vláda vás v pondělí oficiálně jmenovala hlavní hygieničkou České republiky. Na co se ve své funkci chcete zaměřit?

Ráda bych zlepšila komunikaci mezi krajskými hygienickými stanicemi (KHS). Zároveň chci určitě pokračovat v práci, kterou jsme začali v době koronavirové krize, a udržet epidemii pod kontrolou, což se nám teď daří. Určitě se zaměřím i na elektronizaci orgánů veřejného zdraví, je potřeba nakoupit na KHS nové technologie, třeba softwary, které by měly nějakým způsobem posunout práci hygieniků do 21. století.