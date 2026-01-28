Ministr Juchelka navrhuje odklad vyplácení superdávky

Norma by podle návrhu po zrychleném projednání měla začít platit na konci března. Podle předlohy by se mělo odložit i zvýšení životního minima, a to z května na říjen.
Reforma dávek začala platit loni od října. Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku do konce loňska požádat, aby mohli peníze od státu dál pobírat do konce dubna do přepočítání podle nových pravidel. Úřad práce dostal 333 800 žádostí od dosavadních příjemců dávek.
„Mám návrh, který by měl posunout přechodné období u změny starých smluv na nové (po přepočtu podpory od státu), aby byla jistota, že se vše zvládne,“ uvedl Juchelka.
Nahrazení čtyř dávek jedinou superdávkou připravilo ministerstvo v minulém volebním období pod vedením lidovce Mariana Jurečky. Podává se jediná žádost. Víc se posuzuje příjem i majetek. Pobíranou částku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci.
Podle podkladů k Juchelkovu návrhu s odkladem termínů je vyřizování superdávky výrazně náročnější, než se předpokládalo. Ministr označil za zbrklost, že se nasazení nového modelu podrobněji netestovalo a neprovedl se pilotní projekt.
„Navrhuje se posunout období nároku na dávku státní sociální pomoci z dubna 2026 na červenec 2026, čímž dojde k prodloužení doby, během které Úřad práce ČR bude moci vyhodnocovat nárok na dávku státní sociální pomoci. Kontinuita v podpoře příjemců bude zajištěna prodloužením období, během kterého bude zachován nárok na rušené dávky,“ stojí v podkladech k novele. Podle nich se má prodloužit jen doba vyplácení dosavadních dávek, období pro posouzení nároku na podporu se nemění.
Podle plánu minulého vedení ministerstva práce se mělo letos v úřadech práce po postupující digitalizaci zrušit celkem 500 míst. Juchelka řekl, že od ledna škrtl 100 neobsazených pozic, další změny letos už nechystá.
Podle novely by se mělo odložit i navýšení životního a existenčního minima z května na říjen. Podle zdůvodnění je potřeba odbourat administrativu. Pokud by se částky měnily dřív, musely by se upravovat informační systémy, víc by hrozily chyby a komplikovalo by to i orientaci klientů, stojí ve zdůvodnění.
Životní minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i při výpočtu dávek. S vyšší částkou jsou i vyšší výdaje státu. Pětiměsíční odklad tak vyplacenou sumu na podporách sníží.
Juchelka předpokládá, že s prosazením novely nebude problém. Chtěl by ji ve Sněmovně přijmout zrychleně hned při prvním projednávání. Poté by ji dostal Senát a následně k podpisu prezident. Norma by měla být účinná od 31. března.