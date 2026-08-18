Vyšší rodičák jen pro některé? Stlačili jsme inflaci, vysvětluje otočku Schillerová

  16:31aktualizováno  16:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027 získají rodičovský příspěvek 400 tisíc korun. Rodiče dětí narozených před novým rokem dostanou současnou o 50 tisíc nižší částku. Hnutí ANO přitom dříve takové selektivní navyšování kritizovalo, ministryně financí Alena Schillerová ho tehdy označila za diskriminační a hrozila za něj vládě Petra Fialy ústavní žalobou. „Byla inflace,“ hájí se nyní.

„Vytvořili děti dvojí kategorie. Děti, které se narodily po půlnoci 1. ledna 2024, a děti, které se narodily do půlnoci toho 31. prosince 2023. Považujeme to prostě za znak protiústavnosti a zvažujeme, že i tady se obrátíme na Ústavní soud,“ řekla tehdy pro Blesk.cz Schillerová.

Reagovala na změnu navrženou tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Současný ministr práce Aleš Juchelka dokonce tehdy předložil pozměňovací návrh, ve kterém navrhoval plošné zvýšení příspěvku pro všechny rodiče, kteří ho v té době již pobírali. Tehdejší vláda ho ale přehlasovala.

Nyní vláda Andreje Babiše předložila a schválila návrh na vyšší rodičovský příspěvek ve stejné podobě, kterou tehdy v roce 2024 kritizovala. Návrh neobsahuje plošné navýšení, vyšší rodičovský příspěvek dostanou pouze rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027.

Zatímco před třemi lety Schillerová mluvila o nespravedlnosti, nyní je situace podle ministryně jiná, protože současná vláda má mnohem menší inflaci. „Tehdejší nespravedlnost spočívala především v tom, že rodiny, které na zvýšení nedosáhly, byly bez jakékoliv kompenzace zatíženy více než 25% inflací jen za poslední dva roky. To dnes i díky krokům naší vlády neplatí,“ uvedla pro iDNES.

Ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová přichází na první schůzi vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na programu je mimo jiné návrh změny občanského zákoníku. (17. srpna 2026)
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Na snímku ministr sportu Boris Šťastný, ministr práce Aleš Juchelka, ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (27. července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Novela zákona o státní sociální podpoře. Na snímku Zuzana Mrázová, Lubomír Metnar (ANO), Alena Schillerová (ANO), Karel Havlíček (ANO), Aleš Juchelka (ANO). (8. července 2026)
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů. Na snímku Petr Macinka, Alena Schillerová a Aleš Juchelka. (13. května 2026)
36 fotografií

Navýšení rodičovského příspěvku prošlo Senátem a v pondělí ho podepsal také prezident Petr Pavel.

„Jsem rád, že vláda podpořila jeho navýšení, aby lépe odpovídal současným životním nákladům a pomohl rodičům v období péče o ty nejmenší. Tím zároveň naplňujeme vládní programové prohlášení. Rodina je pro nás prioritou,“ uvedl Juchelka po schválení.

K plošnému navýšení nedošlo také kvůli napjatému rozpočtu. „Je nezbytné trvat na tom, aby veškerá navrhovaná opatření byla realizována s ohledem na aktuální stav a možnosti státního rozpočtu,“ uvedlo ministerstvo financí, které ještě v dubnu navýšení rodičovské příspěvku nedoporučovalo.

K navyšování pouze pro nově narozené děti měla výhrady také vládní strana SPD. „Nyní SPD bojuje ve vládní koalici o to, aby nárok na tento zvýšení rodičovský příspěvek měli všechny rodiče dětí do tří let. Nikoli pouze ty, které se narodí po 1. lednu 2027,“ řekl v červnu šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Pře o pravidelnou valorizaci

Kroky současné vlády kritizovala opozice, podle které rodiče potřebují vyšší navýšení. „Pokrytectví na entou. Na jednu stranu nás kritizují za schodek a zadlužování, na druhou stranu tvrdí, že navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc nestačí a chtějí rozdávat ještě víc,“ reagoval na kritiku poslanec ANO Martin Kolovratník.

Opozice ale i experti totiž dlouhodobě volají po pravidelné valorizaci rodičovského příspěvku. Ten by tak podle nich lépe naplňoval potřeby rodin a jeho částka by byla předvídatelnější.

„Vláda Andreje Babiše sice navrhuje vyšší rodičovský příspěvek, ale ne jeho předvídatelné navyšování. Valorizace třeba u důchodů ovšem funguje. Ani rodiče nemají být rukojmími toho, zda si na ně politici zrovna vzpomenou,“ uvedla pirátská poslankyně Olga Richterová s tím, že na rozdíl od ostatních podpor rodičovský příspěvek neodráží inflaci ani růst mezd.

K valorizace se kloní i analytici PAQ Reserach. „Automatická valorizace zmírňuje vysoké rozdíly mezi rodiči dětí narozených jen pár dní od sebe. Při automatické valorizaci by rozdíly mezi lety přetrvaly, ale byly výrazně nižší,“ argumentují Anita Baudyšová a Petr Vilím. Mezi dalšími výhodami zmiňují stejně jako opozice předvídatelnost a udržení reálné hodnoty částky.

Graf možné valorizace rodičovského příspěvku (2026)

Upozorňují, že valorizací by se zároveň zamezilo tomu, že by se z rodičovského příspěvku stalo předvolební téma, jak tomu bylo pravidelně v minulosti. „Automatická valorizace vyjímá navyšování rodičovského příspěvku z politických kroků zaměřených na získávání voličské podpory,“ vysvětlují analytici.

Juchelka ale automatickou valorizaci odmítá nejen z rozpočtových důvodů. U takové formy sociální dávky je podle něj zavedení automatické valorizace náročné. „Rodičovský příspěvek je nyní natolik flexibilní, že to znesnadňuje automatickou valorizaci,“ namítl.

2. června 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.