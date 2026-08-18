„Vytvořili děti dvojí kategorie. Děti, které se narodily po půlnoci 1. ledna 2024, a děti, které se narodily do půlnoci toho 31. prosince 2023. Považujeme to prostě za znak protiústavnosti a zvažujeme, že i tady se obrátíme na Ústavní soud,“ řekla tehdy pro Blesk.cz Schillerová.
Reagovala na změnu navrženou tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Současný ministr práce Aleš Juchelka dokonce tehdy předložil pozměňovací návrh, ve kterém navrhoval plošné zvýšení příspěvku pro všechny rodiče, kteří ho v té době již pobírali. Tehdejší vláda ho ale přehlasovala.
Nyní vláda Andreje Babiše předložila a schválila návrh na vyšší rodičovský příspěvek ve stejné podobě, kterou tehdy v roce 2024 kritizovala. Návrh neobsahuje plošné navýšení, vyšší rodičovský příspěvek dostanou pouze rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027.
Zatímco před třemi lety Schillerová mluvila o nespravedlnosti, nyní je situace podle ministryně jiná, protože současná vláda má mnohem menší inflaci. „Tehdejší nespravedlnost spočívala především v tom, že rodiny, které na zvýšení nedosáhly, byly bez jakékoliv kompenzace zatíženy více než 25% inflací jen za poslední dva roky. To dnes i díky krokům naší vlády neplatí,“ uvedla pro iDNES.
Navýšení rodičovského příspěvku prošlo Senátem a v pondělí ho podepsal také prezident Petr Pavel.
„Jsem rád, že vláda podpořila jeho navýšení, aby lépe odpovídal současným životním nákladům a pomohl rodičům v období péče o ty nejmenší. Tím zároveň naplňujeme vládní programové prohlášení. Rodina je pro nás prioritou,“ uvedl Juchelka po schválení.
K plošnému navýšení nedošlo také kvůli napjatému rozpočtu. „Je nezbytné trvat na tom, aby veškerá navrhovaná opatření byla realizována s ohledem na aktuální stav a možnosti státního rozpočtu,“ uvedlo ministerstvo financí, které ještě v dubnu navýšení rodičovské příspěvku nedoporučovalo.
K navyšování pouze pro nově narozené děti měla výhrady také vládní strana SPD. „Nyní SPD bojuje ve vládní koalici o to, aby nárok na tento zvýšení rodičovský příspěvek měli všechny rodiče dětí do tří let. Nikoli pouze ty, které se narodí po 1. lednu 2027,“ řekl v červnu šéf hnutí SPD Tomio Okamura.
Pře o pravidelnou valorizaci
Kroky současné vlády kritizovala opozice, podle které rodiče potřebují vyšší navýšení. „Pokrytectví na entou. Na jednu stranu nás kritizují za schodek a zadlužování, na druhou stranu tvrdí, že navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc nestačí a chtějí rozdávat ještě víc,“ reagoval na kritiku poslanec ANO Martin Kolovratník.
Opozice ale i experti totiž dlouhodobě volají po pravidelné valorizaci rodičovského příspěvku. Ten by tak podle nich lépe naplňoval potřeby rodin a jeho částka by byla předvídatelnější.
„Vláda Andreje Babiše sice navrhuje vyšší rodičovský příspěvek, ale ne jeho předvídatelné navyšování. Valorizace třeba u důchodů ovšem funguje. Ani rodiče nemají být rukojmími toho, zda si na ně politici zrovna vzpomenou,“ uvedla pirátská poslankyně Olga Richterová s tím, že na rozdíl od ostatních podpor rodičovský příspěvek neodráží inflaci ani růst mezd.
K valorizace se kloní i analytici PAQ Reserach. „Automatická valorizace zmírňuje vysoké rozdíly mezi rodiči dětí narozených jen pár dní od sebe. Při automatické valorizaci by rozdíly mezi lety přetrvaly, ale byly výrazně nižší,“ argumentují Anita Baudyšová a Petr Vilím. Mezi dalšími výhodami zmiňují stejně jako opozice předvídatelnost a udržení reálné hodnoty částky.
Upozorňují, že valorizací by se zároveň zamezilo tomu, že by se z rodičovského příspěvku stalo předvolební téma, jak tomu bylo pravidelně v minulosti. „Automatická valorizace vyjímá navyšování rodičovského příspěvku z politických kroků zaměřených na získávání voličské podpory,“ vysvětlují analytici.
Juchelka ale automatickou valorizaci odmítá nejen z rozpočtových důvodů. U takové formy sociální dávky je podle něj zavedení automatické valorizace náročné. „Rodičovský příspěvek je nyní natolik flexibilní, že to znesnadňuje automatickou valorizaci,“ namítl.
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2. června 2026