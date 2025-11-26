Julija Navalná je v Praze. Vdovu po ruském opozičníkovi přijal na Hradě Pavel

Autor:
  16:48
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě vdovu po zesnulém ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném. „Odkaz jejího manžela Alexeje díky ní žije dál, a to navzdory rizikům, která si mnozí z nás dokážou jen stěží představit,“ uvedl Pavel na sociální síti X. Julija Navalná při návštěvě Prahy také vystoupí v debatě v Knihovně Václava Havla.
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské...

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské opozice Alexeji Navalném, Julii. (26. listopadu 2025) | foto: Účet X Petra Pavla

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské...
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské...
Vdova po ruském opozičníkovi Alexeji Navalném Julija (14. února 2025)
Alexej Navalnyj a jeho žena Julija během přelíčení u moskevského soudu (23....
15 fotografií

„Julija Navalná se stala symbolem odporu proti Putinovu režimu. Bylo mi ctí ji dnes přivítat na Pražském hradě,“ uvedl Petr Pavel na sociální síti.

Manželka někdejšího lídra ruské opozice kromě schůzky s prezidentem Petrem Pavlem plánuje navštívit také pražskou Knihovnu Václava Havla, kde by měla vést živý rozhovor s novinářem Ondřejem Kundrou. Po debatě bude podepisovat životopis svého muže.

Navalnyj byl v roce 2021 odsouzen k 3,5 letému trestu odnětí svobody, poté k dalším devíti. V únoru 2024, však ruská vězeňská služba oznámila, že vůdce ruské opozice Alexandr Navalnyj v trestanecké kolonii zemřel. Navalná je přesvědčená, že byl otráven.

„Budu pokračovat v práci Alexeje Navalného. Budu dál bojovat za naši zemi a vyzývám vás, abyste mi při tom stáli po boku. Nemůžeme jen sdílet zármutek a nekonečnou bolest, která nás obklopuje a nikdy nevyprchá. Žádám vás, abyste se mnou sdíleli můj hněv. Hněv, zuřivost a nenávist vůči těm, kteří se rozhodli zničit naši budoucnost,“ apelovala Navalná na videu, které sdílela po smrti svého manžela.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.