„Julija Navalná se stala symbolem odporu proti Putinovu režimu. Bylo mi ctí ji dnes přivítat na Pražském hradě,“ uvedl Petr Pavel na sociální síti.
Manželka někdejšího lídra ruské opozice kromě schůzky s prezidentem Petrem Pavlem plánuje navštívit také pražskou Knihovnu Václava Havla, kde by měla vést živý rozhovor s novinářem Ondřejem Kundrou. Po debatě bude podepisovat životopis svého muže.
Navalnyj byl v roce 2021 odsouzen k 3,5 letému trestu odnětí svobody, poté k dalším devíti. V únoru 2024, však ruská vězeňská služba oznámila, že vůdce ruské opozice Alexandr Navalnyj v trestanecké kolonii zemřel. Navalná je přesvědčená, že byl otráven.
„Budu pokračovat v práci Alexeje Navalného. Budu dál bojovat za naši zemi a vyzývám vás, abyste mi při tom stáli po boku. Nemůžeme jen sdílet zármutek a nekonečnou bolest, která nás obklopuje a nikdy nevyprchá. Žádám vás, abyste se mnou sdíleli můj hněv. Hněv, zuřivost a nenávist vůči těm, kteří se rozhodli zničit naši budoucnost,“ apelovala Navalná na videu, které sdílela po smrti svého manžela.