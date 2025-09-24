Podle kmotra Špičákovy knihy, vydavatele Václava Budinského, se dílo zabývá problémy současného zdravotnictví a politiky. „Kniha je zajímavá nejen pro odborníky a lékaře, ale i pro každého inteligentního člověka,“ sdělil.
Vedle exministryně spravedlnosti a Špičákovy kolegyně z hnutí ANO Heleny Válkové na akci dorazil i hudebník a producent Karel Vágner, „Líbí se mi ta fotka na obalu. Netušil jsem, že bude Špičák tak fotogenický. Neboj se, budu tě kroužkovat, hezký večer,“ pronesl Vágner přímo ke Špičákovi a dodal, že je jeho dlouhodobým pacientem a přítelem.
Křest proběhl v Obecním domě na pražském Náměstí republiky. Podle Špičáka a kmotrů knihy jeho literární počin slouží především jako souhrn rad a doporučení, jak se orientovat a vyznat v současné medicíně. Knihu při křtu hosté nepolévali, jak je zvykem, ale pouze si připili šampaňským.
V knize se například píše o jednotlivých onemocněních zažívacího traktu, přičemž Špičák v knize vyjmenovává jednotlivé příznaky a popisuje stavy, při kterých je již nutné navštívit lékaře.
Špičák se jako lékař zaměřuje na gastroenterologii, je i přednostou Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra IKEM v Praze. Členem hnutí ANO je od roku 2011, v říjnu 2017 byl za hnutí zvolen poslancem. V letošních volbách kandiduje znovu za hnutí ANO ve Středočeském kraji.
Není to přitom poprvé, co se politik z hnutí ANO rozhodl pro publikování veřejně přístupné knihy. Stínová ministryně financí Alena Schillerová se v květnu rozhodla následovat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a stejně jako on sám vydala svou vlastní brožuru s názvem Na tahu jsou srdce. Schillerová ve své literární prvotině prezentuje svůj vlastní pohled na svět, kritizuje Česko kvůli údajnému omezování svobody slova, a především hřmí nad současnou vládou Petra Fialy.
24. května 2025