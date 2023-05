Předvolební slib SPOLU nezvyšovat daně bylo nutné „překročit“, přiznal Jurečka

Úsporný balíček „Ozdravný balíček“ uvádí 58 opatření, která budou mít podle vlády souhrnný pozitivní dopad na státní rozpočet v letech 2024–2025, a to ve výši 147,5 miliardy korun. Během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku, první čtení ve Sněmovně by poté mělo proběhnout před létem, aby opatření snižující deficit o 94,1 miliardy platila již od 1. ledna 2024. V balíčku se počítá mimo jiné, že stát zvýší daň z příjmu právnických osob, spotřební daň z tabáku a alkoholu, daň z hazardu i nemovitostí, znovu zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvedne odvody živnostníků. Daň z přidané hodnoty má mít dvě sazby místo nynějších tří, zruší se 22 daňových výjimek. Snížené sazby DPH se sloučí na 12 procentech, dosud byly deset a 15 procent. Díky sloučení sazeb se sníží o tři procentní body DPH na zdravotnické prostředky, potraviny či bydlení. Základní sazba DPH zůstane na 21 procentech, DPH na knihy bude mít nulovou sazbu. Na polovinu se sníží státní podpora stavebního spoření, roční dálniční známka zdraží z 1 500 na 2 300 korun. Snížit schodek veřejných financí mají ale především úspory, hlavně omezení státních dotací, uvedl ve středu premiér Petr Fiala. První čtení vládního konsolidačního balíčku by ve Sněmovně mělo být na přelomu června a července, tedy ještě před parlamentními prázdninami. Druhé a třetí čtení by se mělo uskutečnit na podzim. Vláda by měla balíček projednat v půlce června. V pátek to uvedl předseda poslaneckého klubu koaliční KDU-ČSL Marek Výborný.