Jurečka chystá žádost o jmenování Hladíka ministrem, ten se má setkat se Zemanem

Hladík řekl, že zatím žádnou schůzku domluvenou nemá. Post ministryně životního prostředí opustila před necelým měsícem ze zdravotních důvodů Anna Hubáčková. Místo ní měl nastoupit Petr Hladík, jeho jmenování se ale zkomplikovalo kvůli policejní razii v Brně v souvislosti s kauzou zmanipulovaných privatizací městských bytů a domů.

Policie v říjnu zasahovala na několika místech včetně jeho kanceláře na magistrátu, kde končil coby náměstek primátorky. Hladík odmítá, že by se čehokoliv dopustil. V souvislosti s kauzou nebyl z ničeho obviněn, celou situaci ale musel vysvětlovat vedení strany a hovořil i s policií.

„Nic špatného jsem neprovedl. Poskytl jsem ohledně toho 18 rozhovorů a každý si může mé vysvětlení najít na webu nebo v médiích. Snažím se dělat politiku otevřeně, takže jsem tak přistoupil i k této záležitosti,“ uvedl Hladík.

Nečekal, že by se mohl ocitnout v podobné situaci. „Pro mou rodinu jsou to těžké chvíle. Na druhou stranu mám svědomí čisté,“ dodal.

Podle Jurečky, který ministerstvo životního prostředí dočasně řídí, měl Hladík několik týdnů na objasnění. Závažné skutečnosti, které by vedly k jeho obvinění, se podle šéfa lidovců neobjevily. „Nevidím žádné další skutečnosti, které by měly směřovat k tomu, že by Petr Hladík neměl být ministrem životního prostředí,“ uvedl Jurečka.

Dodal, že by tak měla platit koaliční smlouva a lidoveckého kandidáta by pak měl premiér podle ústavy navrhnout prezidentovi ke jmenování. „Počítám, že by tyto věci měly proběhnout v příštím týdnu, že bych potom oficiálně dal žádost panu premiérovi,“ řekl šéf lidovců. Uvedl také, že se prezident „v brzké době“ s Hladíkem setká. Termín neupřesnil.