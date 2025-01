Jurečka povede lidovce do voleb v Olomouckém kraji, neměl konkurenta

Lidovci půjdou v kraji do voleb společně s ODS a TOP 09 v koalici SPOLU. O tom, kdo stane v čele společné kandidátky, však ještě rozhodnuto není. TOP 09 svého lídra zatím nezveřejnila, ODS jej bude volit v pondělí. Volby se uskuteční na podzim, přesný termín vyhlásí prezident Petr Pavel.

Jurečka před čtyřmi lety vedl jako tehdejší předseda KDU-ČSL v kraji společnou kandidátku koalice SPOLU. V sobotu řekl, že je připraven být znovu lídrem společné kandidátky, stejně tak jako být takzvaně v pelotonu. Společná kandidátka hnutí v krajích se bude podle něj domlouvat centrálně.

„Předpokládám, že to bude podobné jako před čtyřmi lety - jakmile skončí primárky ve všech krajích, což bude trvat zhruba ještě dva týdny, přijde na řadu finální jednání koalice SPOLU. Můj odhad je, že na konci února by mělo být jasněji,“ řekl Jurečka.

Doplnil přitom, že v každém kraji bude jiný poměr zastoupení jednotlivých stran na kandidátkách. „Nemá to jednotný mustr,“ dodal vicepremiér.

Druhé místo na kandidátce obsadil poslanec Karel Smetana a třetí poslanec Michael Kohajda. Ten byl nedávno zvolen také rektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Jmenovat jej musí ještě prezident, univerzitu by měl vést od letošního května do 30. dubna 2029.

„Nevyužil jsem možnost kandidovat na volitelné pozice do podzimních voleb do Sněmovny, ale stále podporuji program koalice SPOLU,“ řekl v sobotu Kohajda. Podotkl, že do práce pro univerzitu se naplno pustí od května. Dodal, že poslední schůze Sněmovny má být nejpozději v půli června, což je velmi krátký časový překryv.

Lidovci budou o hlasy voličů usilovat v Olomouckém kraji opět na společné kandidátce SPOLU vedle ODS a TOP 09. ODS svolala regionální sněm na pondělí 27. ledna.

Krajská manažerka TOP 09 Jana Navrátilová řekla, že strana lídra již zvoleného má, zatím však jeho jména nezveřejní, a to až do doby, než bude složena celá kandidátka koalice SPOLU.

Ostatní strany či hnutí zatím lídry svých kandidátek nezvolily. STAN podle jeho krajského předsedy a bývalého olomouckého hejtmana Josefa Suchánka půjde do voleb samostatně, krajský sněm je předběžně plánován na 17. března.

Piráti budou své regionální lídry volit po celostátním fóru v polovině února, v kraji půjdou do voleb také samostatně, řekl jejich krajský koordinátor Michal Langer. Na jaro odložila svou krajskou konferenci SPD.

KSČM bude voliče oslovovat společně s ČSNS a SD-SN jako hnutí Stačilo!, přičemž lídři jednotlivých krajů za hnutí by měli být představeni v březnu, uvedl mluvčí hnutí Roman Roun.

Volby do Sněmovny v Olomouckém kraji vyhrálo v říjnu 2021 hnutí ANO, které získalo 29,77 procenta odevzdaných hlasů. Na druhém místě se umístila koalice SPOLU s 24,54 procenta hlasů. Třetí koalice PirSTAN dostala 12,35 procenta hlasů, čtvrtá byla SPD s 12,24 procenta hlasů.