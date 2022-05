Ministr Jurečka chce Ukrajince motivovat k práci postupným snižováním dávek. Vyplácení podpory se protáhne února

Podle lidoveckého předsedy by se současný model mohl protáhnout až do února 2023, kdy platnost zákona, na jehož základě se dávka vyplácí, skončí.

„Důvodem je to, že tento systém výplaty pětitisícové dávky je jednoduchý, už funguje a je dostatečně schopný pokrýt základní sociální potřeby těchto lidí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jurečka.

Přivádět nyní uprchlíky do pozice běžného příjemce dávek a podpor dle něj není v silách úřadů práce. Překážkou je i fakt, že se tyto agendy nezpracovávají digitálně.

Na humanitární dávku ve výši pěti tisíc korun má nyní každý ukrajinský uprchlík nárok v měsíci, v němž dostal vízum k ochraně. Je o ni ale možné žádat opakovaně dalších pět měsíců.

Její výše by se však podle Jurečky mohla postupem času snižovat. „To abychom podpořili motivaci pro zapojení uprchlíků do trhu práce,“ uvedl ministr, podle kterého je Česko schopné dostat do zaměstnání 70 procent ekonomicky aktivních uprchlíků.

Model, podle něhož stát sníží dávky a tím nezaměstnané ponoukne k práci, ale podle ekonoma Daniela Münicha z institutu CERGE-EI není ozkoušený ani na české populaci. „Je to tak individuální, že dopad takového přístupu nelze posoudit plošně. Uprchlíci jsou navíc převážně ženy s dětmi, které práci hledají většinou samy. Ty potřeba motivovat příliš není,“ řekl webu Lidovky.cz Münich.

Jurečka by však rád zvýhodnil i Čechy, kteří prchajícím Ukrajincům poskytli kompletně jednu ze svých nemovitostí. Na Ostravsku jsou podle něj tisíce volných bytů i řada pracovních příležitostí.

