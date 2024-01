Jurečka nakonec vánoční večírek ustál. Nabídl rezignaci, vedení lidovců mu ale vyjádřilo podporu

„Předseda a vicepremiér Marian Jurečka chyboval, když včas neukončil včas vánoční setkání zaměstnanců MPSV, stejně jako chyboval v následné komunikaci směrem k médiím a veřejnosti,“ uvedl v úterý celostátní výbor KDU-ČSL. Jurečka večer nabídl svou rezignaci na funkci ministra i předsedy strany, vedení ji však nepřijalo „s respektem k dosavadní práci“ ministra.

Předseda v posledních týdnech čelil silné kritice a výzvám k rezignaci kvůli vánočnímu večírku na jeho resortu. Večírek se konal 21. prosince – v den, kdy došlo k tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při které rukou vraha Davida K. zemřelo 14 lidí a více jak dvě desítky osob útočník zranil. I když byly události již známy, večírek pokračoval.

Již před mimořádným jednáním vyjadřovali někteří členové devětatřicetičlenného výboru Jurečkovi podporu. „Pan ministr se opakovaně omluvil, protože chyboval, což nepopírá. Nevidím důvod, proč by mělo docházet k nějakým změnám,“ sdělil v úterý dopoledne ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Samozřejmě, to je nesporné,“ doplnil Výborný na dotaz, zda se může kauza promítnout do již tak nízkých preferencí strany. Volební preference lidovců dlí pod pěti procenty, což je hranice nutná pro vstup do sněmovny. Dle průzkumů celá vláda čelí nedůvěře voličů: „rozhodně“ či „spíše“ jí důvěřuje 17 procent obyvatel.

Obdobně jako Výborný se vyjádřil i další lidovecký člen kabinetu, ministr životního prostředí Petr Hladík. „Předseda Jurečka má mou podporu a předpokládám, že bude mít taktéž podporu většiny širšího vedení strany,“ uvedl před jednáním. Za předsedu se již v předešlých dnech postavili i místopředsedky strany Šárka Jelínková či bývalý šéf strany Pavel Bělobrádek.

„K5“ Jurečku prý neřešila

V úterý odpoledne se sešli ještě před jednáním výboru KDU-ČSL lídři koaličních stran, byť jednání bylo plánované delší dobu a kauza nebyla oficiálním bodem programu. Jurečku ale údajně neřešili.

Předseda STAN Vít Rakušan a předseda Pirátů Ivan Bartoš již předtím zkritizovali Jurečkovu komunikaci poté, co byly podrobnosti ohledně večírku medializovány. Výsledné rozhodnutí ale podle nich náleží lidovcům. Zástupci TOP 09 se na dotaz serveru Lidovky.cz nevyjádřili.

Na jednání lídrů v takzvaném formátu K5 chyběl premiér Petr Fiala (ODS), který odletěl na pracovní cestu do Indie. Zastoupil ho jeho spolustraník, ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten však jednání pro Lidovky.cz odmítl komentovat.

Předseda vlády se před odletem Jurečky před novináři zastal. „Byla to chyba, velká chyba, kterou si uvědomuje, veřejně to řekl a také se omluvil,“ sdělil Fiala s tím, že takový postup považuje za správný. Tím vidí předseda vlády kauzu jako uzavřenou.

Premiér odpovídal i na dotaz, zda by Jurečkovi vystavil takzvanou žlutou kartu, jako to dříve učinil v případě ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) za jednání s bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Fiala uvedl, že v tomto případě šlo o chybu „jiného řádu“.

Ministr se na resort vrátil

Ačkoliv policie o zásahu v budově fakulty na Palachově náměstí informovala poprvé v 15.17 hodin, večírek, který začínal v 15 hodin, nebyl přerušen do 21 hodin, jak informoval portál iDNES.cz. Podle videozáznamu někteří účastníci slavili v budově resortu ještě o půlnoci. Již v 15.32 přitom policie informovala, že na místě jsou mrtví i zranění.

Ministr Jurečka ospravedlňoval špatné vyhodnocení situace tím, že se k plným informacím dostal až před sedmou hodinou večerní, kdy se dozvěděl o mimořádném zasedání vlády, na které odjel. Následně se ale na ministerstvo vrátil, což Jurečka vysvětloval tak, že potřeboval „něco vyřídit v kanceláři“, a když se tak stalo, „došel dolů do atria budovy ministerstva, kde zůstalo zhruba 30 lidí“. Z místa podle svých slov odcházel o půl čtvrté ráno.