Pět tisíc mají dostat rodiny s hrubým příjem do milionu, opravil se Jurečka. Původně mluvil o čistém příjmu

„Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu a přehlédl jsem se. Děkuji za pochopení,“ uvedl ministr v sobotu na svém Twitteru.

Marian Jurečka @MJureka Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do 1 mil. Kč HRUBÉHO. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu a přehlédl jsem se. Děkuji za pochopení. oblíbit odpovědět

Nechyboval však jen Jurečka. O čistém příjmu mluvila i samotná tisková zpráva, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí rozesílalo ve čtvrtek.

Jurečka již dříve uvedl, že se příspěvek bude týkat 2,1 milionu dětí v České republice. Do systému dávek je podle resortu nyní zapojeno zhruba 600 tisíc dětí. Změnu však musí schválit Parlament. Vláda chce finančním příspěvkem zmírnit dopad růstu cen. Podmínkou pro získání příspěvku kromě ročního příjmu je také věk dítěte. Nárok mají děti do 18 let.

Příspěvek by se měl vyplácet do srpna, aby z něj rodiny mohly pokrýt náklady spojené s nástupem dětí do školy. Administrace příspěvku však bude přizpůsobena tomu, aby mohla v maximální míře probíhat online, a její vyřízení tak bylo jednoduché a rychlé. Vše bude záležet na konkrétní podobně zákona.

Vláda je nicméně kvůli svému rozhodnutí kritizována. Například bývalý ministr financí Miroslav Kalousek obvinil v týdnu vládu z populismu. Na Twitteru označil rozhodnutí vlády přispět rodinám 5 tisíc korun za volební úplatek.

V souvislosti se současnou situaci vláda plánuje také upravit pravidla rodičovské. Rodiče s nižším příjmem by mohli mít měsíční příspěvek místo nynějších nejvýš 10 000 korun až 13 000 korun. Zároveň chce motivovat zaměstnavatele ke zřizování zkrácených úvazků úlevou na odvodech a vyhlásit mimořádné dotace pro dětské skupiny.