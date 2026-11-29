Rozpočet se schodkem 386 miliard vyvolal nejen ve Sněmovně, ale i v řadách odborné veřejnosti vlnu nevole. „Jsem přesvědčená, že rozpočet projde a hlasovat budou i koaliční poslanci, kteří se v prvním čtení zdrželi,“ vyjádřila se však na úvod optimisticky Alena Schillerová a dodala, že právě s těmito poslanci si chce ještě promluvit.
Podle ní je značná část financí určena na investice. „291 miliard na investice je rekordní číslo,“ zdůraznila. Chtěla bych připomenout, že lepíme díry po minulé vládě,“ míní dále Schillerová. Potřeba je podle ní peníze investovat třeba do školství, zdravotnictví nebo obranu, na kterou stát plánuje vydávat dvě procenta HDP. „To vše se projeví a já o schodku nebudu lhát,“ dodala.
S tím však nesouhlasí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka. „100 miliard korun dluhu jde na vrub běžného provozu,“ upozornil. Na druhou stranu připustil, že jednoduše vyškrtat stovky miliard korun nejde. Právě o takových přesunech přitom hovoří například zástupci ODS.
Návrhy opozice studuji, ale nepodpořím
Opozice k současné podobě rozpočtu předložila řadu pozměňovacích návrhů. „Pozměňovací návrhy si všechny studuji,“ řekla Schillerová, avšak následně připustila, že je pravděpodobně nepodpoří.
Lidovci chtějí například odebrat čtyři miliardy z podpor na obnovitelné zdroje, které by podle nich neměly být plošné. Tyto peníze by naopak strana vložila do podpory bydlení nebo do sociální sféry. „Navrhujeme zvýšení peněz na sociální služby a výstavbu nové infrastruktury,“ odůvodnil Jurečka tím, že populace stárne. „Pět miliard korun, které dáváte jednorázově, by lidem při investici do infrastruktury pomohlo dlouhodobě,“ uvedl. Schillerová však valorizaci obhajuje jako nutnou.
Podle Jurečky v rozpočtu navíc chybí pět miliard, které vláda plánuje ušetřit v podpoře nezaměstnanosti. „Vy už jste tak zoufalí, že berete peníze těm nejchudším lidem,“ rozčílil se následně poslanec. „Chudým lidem berete dostupnost služeb,“ dodal, a připomněl také snahu vlády o nahrazení příspěvku na péči.
Podle Schillerové však vládě na sociálně slabých a zranitelných lidech záleží a kritizovala naopak podobu superdávky zavedenou kabinetem bývalého premiéra Petra Fialy. Na sociální služby podle ministryně financí poputuje navíc částka vyšší, než původně v roce 2026 plánovala předchozí vláda.
Kabinet Andreje Babiše také připustil zvýšení určitých sektorových daní. „Sektory neskutečně bohatnou,“ míní Schillerová s tím, že daňové změny budou na úrovni desítek miliard. Dotčené sektory však finálně jmenovat nechtěla.
„Ještě před rokem Andrej Babiš i Alena Schillerová říkali, že daně zvyšovat nebudou. Kde jsou ty velké sliby?“ opáčil Jurečka. Připustil však, že vyšší zdanění určitých sektorů by KDU-ČSL podpořila. Nutné jsou podle něj nicméně komplexní reformy v oblasti daní a nelze debatu omezit pouze na sektorovou daň.
Debata se stočila také ke slevám na jízdné, které pro seniory a studenty vláda plánuje zvýšit na 75 procent z plné ceny. Podle Jurečky však není vhodné, aby byl takový příspěvek zaváděn plošně.