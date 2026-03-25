„Předchozí Fialova vláda oškubala důchodce a k tomu ještě zvýšila daně,“ tvrdil Okamura.
„Slova, že někdo někoho oškubal s výjimkou bývalých komunistických prominentů, nesedí,“ ohradil se Jurečka při projednávání novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení.
„Vy jste srab,“ vyslechl si Okamura za to, že se nedokázal omluvit Pekarové Adamové
„Lhář jste a nemáte koule a čest, jste srab,“ vyčetl Jurečka také Okamurovi, že se dosud ani nedokázal omluvit bývalé předsedkyni Sněmovny za TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, když se prokázalo, že ji osočil kvůli vozu, kterým jezdila ve funkci.
Lídr SPD na Jurečkovu kritiku nereagoval. „Aspoň vidíme, jaká je nastavená hranice věty v jednacím řádu, co se týká vyjadřování ve Sněmovně,“ řekl pouze Okamura.
Dříve Pekarové Adamové nejprve předhazoval, že jako šéfka Sněmovny používala vůz BMW, a když se stal šéfem Sněmovny, začal v něm jezdit on sám.
Když se pak oba potkali v poslední nedělní diskusi, kterou vedl Václav Moravec, moderátor řekl, že Okamura i do debaty v ČT přijel luxusním BMW s majáčkem. Šéf Sněmovny opáčil, že to je to „ojeté staré BMW paní Pekarové“.
Bývalá předsedkyně dolní komory parlamentu a TOP 09, která s Okamurou byla hostem diskuse ČT, řekla, že i ona měla BMW po svém předchůdci Radkovi Vondráčkovi z ANO. Jurečka pak Okamuru ve Sněmovně marně žádal, aby se Pekarové Adamové za výpady vůči ní ohradil.