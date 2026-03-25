Jste lhář, nemáte koule a čest, pustil se Jurečka do šéfa SPD Okamury

  12:35
Exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL se ve Sněmovně ostře ohradil proti vystoupení předsedy dolní komory parlamentu a SPD Tomia Okamury. „Jste lhář, veřejně a opakovaně lžete,“ řekl Jurečka. Ohradil se proti tvrzení Okamury, že bývalá vláda oškubala důchodce.

„Předchozí Fialova vláda oškubala důchodce a k tomu ještě zvýšila daně,“ tvrdil Okamura.

„Slova, že někdo někoho oškubal s výjimkou bývalých komunistických prominentů, nesedí,“ ohradil se Jurečka při projednávání novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

„Vy jste srab,“ vyslechl si Okamura za to, že se nedokázal omluvit Pekarové Adamové

„Lhář jste a nemáte koule a čest, jste srab,“ vyčetl Jurečka také Okamurovi, že se dosud ani nedokázal omluvit bývalé předsedkyni Sněmovny za TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, když se prokázalo, že ji osočil kvůli vozu, kterým jezdila ve funkci.

Lídr SPD na Jurečkovu kritiku nereagoval. „Aspoň vidíme, jaká je nastavená hranice věty v jednacím řádu, co se týká vyjadřování ve Sněmovně,“ řekl pouze Okamura.

Dříve Pekarové Adamové nejprve předhazoval, že jako šéfka Sněmovny používala vůz BMW, a když se stal šéfem Sněmovny, začal v něm jezdit on sám.

Když se pak oba potkali v poslední nedělní diskusi, kterou vedl Václav Moravec, moderátor řekl, že Okamura i do debaty v ČT přijel luxusním BMW s majáčkem. Šéf Sněmovny opáčil, že to je to „ojeté staré BMW paní Pekarové“.

Bývalá předsedkyně dolní komory parlamentu a TOP 09, která s Okamurou byla hostem diskuse ČT, řekla, že i ona měla BMW po svém předchůdci Radkovi Vondráčkovi z ANO. Jurečka pak Okamuru ve Sněmovně marně žádal, aby se Pekarové Adamové za výpady vůči ní ohradil.

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026. Na snímku Marian Jurečka (KDU-ČSL). (11. března 2026)
Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. (5. března 2026)
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) navrhne v úterý jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a pro Český rozhlas.( 23. března 2026)
Předseda ANO Andrej Babiš se domáhal přednostního vystoupení, i když se jiní k němu přihlásili dříve písemně. Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová odmítli Babišovi první vystoupení udělit a pohrozila mu, že ho nechá vyvést, když to neakceptoval.
