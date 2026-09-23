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Nejdražší ministryně, ptá se Jurečka na škrty dávek nezaměstnaným Schillerové

  10:49
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Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve Sněmovně. (22.září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Exministra práce a sociálních věcí, šéfa lidoveckých poslanců Mariana Jurečku zajímá, proč chce ANO škrtnout reformu ve vyplácení dávek v nezaměstnanosti, pro kterou přitom s předchozí vládní koalicí Petra Fialy hlasovalo. „Drahá, nejdražší ministryně financí,“ oslovil ministryni Alenu Schillerovou. „Jdete proti vlastním lidem,“ prohlásil ve středu ve Sněmovně Jurečka.

„Můžete vysvětlit ty tupé škrty?“ ptal se Jurečka nejprve Schillerové, která v tu dobu seděla v jednacím sále, a pak i ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku. „Nedělejte tupé účetní škrty,“ vybídl oba ministry za hnutí ANO a celou vládní koalici.

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě na začátku září schválila návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. Ušetřit chce asi pět miliard korun ročně.

V prvních dvou měsících má klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent, maximálně má činit 60 procent průměrné mzdy místo 80 procent.

Sazba podpory v nezaměstnanosti má být nastavena stejně bez ohledu na věk uchazeče. Třetí a čtvrtý měsíc bez práce má být podpora 50 procent předchozího výdělku a potom 45 procent.

Samotná délka podpůrčí doby se změnit nemá - zůstane pět měsíců pro osoby do 52 let, osm měsíců pro osoby od 52 do 57 let a jedenáct měsíců pro osoby nad 57 let.

„Minulá vláda zvýšila podporu v prvních měsících nezaměstnanosti z 65 na 80 procent. V situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažujeme tak vysokou podporu za potřebnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoliv vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Vracíme proto sazbu na 65 procent a snižujeme také maximální strop podpory. Změny přinesou státnímu rozpočtu úsporu přibližně 4,5 až 5 miliard korun ročně,“ zdůvodnil vládou navrhovanou změnu Juchelka.

Hnutí SPD, i když je v koalici, kterou sestavil premiér Andrej Babiš, ale hned dalo najevo, že má s takovou změnou problém. Podle šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury návrh Juchelka přinesl na jednání vlády bez projednání v koaliční radě. A označil ho za trestání pracujících, kteří se ocitnou bez zaměstnání a mají na podporu nárok.

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