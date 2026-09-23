„Můžete vysvětlit ty tupé škrty?“ ptal se Jurečka nejprve Schillerové, která v tu dobu seděla v jednacím sále, a pak i ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku. „Nedělejte tupé účetní škrty,“ vybídl oba ministry za hnutí ANO a celou vládní koalici.
Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě na začátku září schválila návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. Ušetřit chce asi pět miliard korun ročně.
V prvních dvou měsících má klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent, maximálně má činit 60 procent průměrné mzdy místo 80 procent.
Sazba podpory v nezaměstnanosti má být nastavena stejně bez ohledu na věk uchazeče. Třetí a čtvrtý měsíc bez práce má být podpora 50 procent předchozího výdělku a potom 45 procent.
Samotná délka podpůrčí doby se změnit nemá - zůstane pět měsíců pro osoby do 52 let, osm měsíců pro osoby od 52 do 57 let a jedenáct měsíců pro osoby nad 57 let.
„Minulá vláda zvýšila podporu v prvních měsících nezaměstnanosti z 65 na 80 procent. V situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažujeme tak vysokou podporu za potřebnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoliv vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Vracíme proto sazbu na 65 procent a snižujeme také maximální strop podpory. Změny přinesou státnímu rozpočtu úsporu přibližně 4,5 až 5 miliard korun ročně,“ zdůvodnil vládou navrhovanou změnu Juchelka.
Hnutí SPD, i když je v koalici, kterou sestavil premiér Andrej Babiš, ale hned dalo najevo, že má s takovou změnou problém. Podle šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury návrh Juchelka přinesl na jednání vlády bez projednání v koaliční radě. A označil ho za trestání pracujících, kteří se ocitnou bez zaměstnání a mají na podporu nárok.