„Klidná síla“ lidovecké politiky se zřejmě promítne i do ostravského víkendového sjezdu. Na něm si KDU-ČSL zvolí na další dva roky předsedu i širší vedení. Změna v čele se neočekává: šéf Marian Jurečka přivedl lidovce do jejich už desáté vlády a měl by dostat silný mandát. Ačkoliv na stranické veletoče zřejmě nedojde, užší vedení strany změn dozná.