Podvody s dávkami? Nikoliv, lidé je naopak nevyužívají naplno. A Jurečkův boj je jen populismus, tvrdí experti

Příspěvek by se hodil do skript i z jiného důvodu – jako ukázka zavádějících vět. Alespoň podle slov odborníků, které server Lidovky.cz oslovil. Ke zneužívání dávek podle nich totiž dochází jen v mizivém procentu případů. Dávkový systém se potýká s opačným problémem – o některé příspěvky si žádá jen zlomek lidí, kteří na ně mají nárok.

Například podle Aleny Zieglerové z Institutu pro sociální inkluzi zneužívání dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi dlouhodobě nedosahuje ani jednoho procenta z částky vyplacených příspěvků.

Neoprávněně podle ní pobírají dávky například rodiče, kteří si neuvědomí, že stát sice ví, že jejich dítě už dostudovalo, ale oni to přesto musí do osmi dnů nahlásit. „Kdo se snaží podvádět nebo je zdravý, a nechce pracovat, na toho si posvítíme. Je mnohem lepší více podporovat pracující rodiče a vše jim zjednodušit než ty, kteří chtějí jen žít z práce ostatních,“ avizoval Jurečka v příspěvku na Instagramu. Chystané změny mají přinést majetkové testování žadatelů nebo sloučení čtyř příspěvků do jedné „superdávky“.