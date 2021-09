Jurečka vzal svá slova zpět. Ustoupil od požadavku k stejnopohlavním sňatkům

Předseda lidovců Marian Jurečka ustoupil od požadavku, aby koaliční partneři KDU-ČSL - ODS a TOP 09 - nedovolili v případné budoucí vládě schválení manželství pro stejnopohlavní páry. V pátečním předvolebním rozhovoru s Deníkem N Jurečka uvedl, že si neumí představit, že by KDU-ČSL byla ve vládě a vládní koaliční většina něco takového schválila. Dodal, že na tom může ztroskotat i vytvoření vlády. V sobotu na twitteru vzal svá slova zpět.

„Rozhodně nebudeme bourat šanci na změnu v naší zemi. Česká republika ji potřebuje, stejně jako potřebuje vládu, která se dokáže shodnout na těch největších problémech země a řešit je,“ uvedl. Dodal, že v otázce manželství pro všechny platí již v minulosti deklarované volné hlasování pro každého poslance koalice Spolu.

V pátečním rozhovoru Jurečka uvedl, že pro lidovce by bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně, a manželství pro všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice. Nad Jurečkovým vyjádřením se pozastavili zástupci STAN a Pirátů.

„Někdy se během rozhovoru nepodaří všechno dobře vysvětlit, a to moje včerejší vyjádření patří mezi ně. V otázce manželství pro všechny platí již v minulosti deklarované, co jsme za SPOLU řekli, a to že bude každý poslanec hlasovat podle svého uvážení,“ opravil se v sobotu Jurečka.

Jednou z variant povolebního uspořádání je vznik vlády s účastí koalice Spolu, kterou s lidovci tvoří ODS a TOP 09, a koalice Pirátů a STAN. Záležet bude na výsledku sněmovních voleb, které se konají za tři týdny.

Předseda ODS Petr Fiala v páteční reakci na rozhovor uvedl, že v etických záležitostech vždy respektoval volné hlasování každého ze zákonodárců. „Nic na tomto svém přesvědčení nemíním měnit ani do budoucna,“ uvedl.

Uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry prošlo letos v dubnu ve Sněmovně prvním čtením. Dolní komora zároveň podpořila zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy ústavním zakotvením. Poslanci už ale o předlohách před volbami nestihnou rozhodnout, v pátek skončila poslední řádná schůze Sněmovny.

Jurečka se k manželství pro všechny vyjádřil i v Rozstřelu (čas: 14:00):