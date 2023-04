Jurečka šel s důchody za odbory. Jen prezentace, žádná reforma, řekl Středula

„Představuji soubor opatření, který diskutujeme v koalici i která přednesla Národní ekonomická rada vlády (NERV). Prošli jsme je,“ uvedl po jednání s odbory ministr.

Reforma má zahrnovat dřívější důchod pro náročné profese, zkrácení povinné doby pojištění z 35 na 25 let, navázání věku pro nástup do důchodu na dobu dožití či ocenění péče o děti.

Dodal, že s odboráři má „principiální shodu“ na dřívějších penzích pro náročné profese. Zmínil úpravy nastavení ocenění péče o děti a blízké. Detaily nechtěl přiblížit. „Obecně mohu říci, že pro nás je důležité, aby v parametrech důchodové reformy byla výchova oceněna lépe než dosud,“ řekl Jurečka. Nyní se vyplácí bonus 500 korun za dítě, který se s penzí valorizuje. Při výpočtu důchodu se doba péče o potomky zohledňuje.

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula po schůzi uvedl, že návrh změn odboráři nedostali. „Viděli jsme prezentaci důchodové reformy. Nemáme ji,“ uvedl předák ČMKOS. Představené záměry označil za teze.

Vláda plánuje změny penzí zveřejnit v květnu. Zástupci kabinetu, odborů a zaměstnavatelů se mají sejít 15. května. Odboráři Jurečku požádali, aby se obrátil na premiéra Petra Fialu (ODS) kvůli zařazení penzijních návrhů do programu jednání tripartity. Úpravu důchodů chtějí projednat spolu s úpravami daní.

„Jestliže se uvažuje o prodlužování věku odchodu do důchodu, zhoršení podmínek pro předčasné důchody, k tomu ještě DPH a nemocenské pojištění (zavedení odvodů pro zaměstnance), tak to znamená, že ještě ten daňový soumar v podobě zaměstnance dostane na krk další smyčku. Věci jsou provázané. Považujeme důchodovou reformu za součást daňové,“ uvedl Středula.

Podle něj v prezentaci byl dřívější důchod pro náročné profese, a to pro pracovníky v takzvané třetí a čtvrté kategorií podle zdravotních rizik kvůli hluku, prachu, chemikáliím, záření, fyzické či psychické zátěži, vedru či tlaku vzduchu. Nyní sem spadá téměř půl milionu lidí.

„Teď náš čeká série technicistních jednání, která budou trvat minimálně tři čtyři měsíce. Společně za ministerstvo práce, ministerstvo zdravotnictví, odbory a zaměstnavatele budeme hledat optimální parametry definice náročných profesí,“ uvedl Jurečka. Zaměstnavatelé budou u lidí v náročných profesích platit vyšší odvody.

Odbory nesouhlasí s dalším navyšováním důchodového věku nad 65 let. Podle Středuly s pozdějším nástupem do penze návrh počítá, je v něm i zkrácení povinné doby odvodů pro nárok na důchod z 35 na 25 let.

ČMKOS je proti. K ocenění péče o děti navrhuje srovnat výdělkovou propast mezi muži a ženami a valorizovat mzdu či plat rodičům po návratu z rodičovské. Jurečka mluvil o „lepším parametrickém ošetření“ takzvané náhradní doby za čas péče.