Jurečka: Vláda projedná návrhy pomoci lidem zasažených energetickou krizí

Marian Jurečka nastoupil do funkce ministra práce a sociálních věcí. (17. prosince 2021) foto: Jakub Stadler, MAFRA

Vláda příští středu projedná návrhy pomoci lidem, které postihl prudký nárůst cen energií. Shodla se na tom v úterý pracovní skupina ministrů. Sdělil to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Program podpory by podle něj měl začít v lednu, rozšířen by měl být například příspěvek na bydlení a mimořádné okamžité pomoci.