Potvrzeno. Justiční chobotnice Bereta zamíří k soudu, Bradáčová obžalovala pět osob včetně Máchové

Praha Továrna na diskreditaci anebo justiční kanál. Tak by se bez nadsázky dal pojmenovat případ cílených úniků z policejních spisů, který nyní po více než čtyřech letech míří k soudu.

Asi nejznámější postavou kauzy Bereta je bývalá pražská žalobkyně Dagmar Máchová. Ve skupině celkem pěti obžalovaných však podle vyšetřovatelů hrál ústřední roli soukromý detektiv Igor Gáborík. Ten získával informace z policejních spisů pro své klienty. Jeho důležitým kontaktem u policie byl vedoucí odboru korupce na protikorupční policii Radek Holub. U Celní správy pak Pavel Šíma. Mezi obžalovanými se ocitl i bývalý protikorupční detektiv Vladimír Zmrhal.

„Podala jsem včera obžalobu na pět fyzických osob, z nichž jedna osoba je příslušníkem policie, jedna osoba je příslušníkem Celní správy a jedna osoba je státním zástupcem,“ potvrdila pro Lidovky.cz Lenka Bradáčová, vrchní pražská žalobkyně, která kauzu od počátku dozoruje.

Dodala, že skupina čelí obžalobě za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí a podílnictví. „Jednání obviněných osob souviselo s nedovoleným nakládáním s informacemi z probíhajících trestních řízení,“ dodala pro Lidovky.cz Bradáčová.

Advokát Máchové serveru Lidovky.cz řekl, že žalobu obdržel datovou schránkou ve čtvrtek. „Myslel jsem si, že to k soudu nedojde. Státní zástupci ale mají odlišný názor. Uvidíme u soudu. Šlo to k okresnímu soudu pro Prahu-východ. Nyní je to věštění z křišťálové koule,“ uvedl známý pražský advokát Vít Široký, který v minulosti zastupoval například lobbistu Romana Janouška.

Případ patří mezi nejtřaskavější kauzy posledních let. Vyvolal pozdvižení jak mezi bezpečnostními sbory tak v politice. Jeho mimořádný význam je dán tím, že mezi obžalovanými se ocitli sami někdejší elitní vyšetřovatelé a další byli v případu vyslýcháni jako svědci. Zločin mužů v uniformě navíc neřešila Generální inspekcí bezpečnostních sborů, která za tím účelem v roce 2012 vznikla. Kvůli kontaktům s Gáboríkem a Máchovou byl vyslýchán i ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín.

Případ dostal na starosti Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Jeho poslední ředitel Robert Šlachta v nedávno vydané knize uvedl, že Bereta (pojmenovaná dle slovní hříčky „ta bere“ - pozn. red.) stála za rozprášením ÚOOZ. Za strůjce kontroverzní policejní reorganizace Šlachta označil vlivného pražského advokáta a přítele tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky Radka Pokorného. Ten to ale odmítl.

Vyšetřovatelé zaznamenali stovky nezákonných vstupů do justičních databází. Mezi zájmovými spisy se ocitly například prověřované defraudace v Nemocnici Na Homolce či vyšetřování zločinu v pražském dopravním podniku.

„Veškeré informace z probíhajících trestních řízení předával Radek Holub jako jeden z vedoucích příslušníků útvaru s celorepublikovou působností zabývající se korupcí a finanční kriminalitou Igoru Gáboríkovi, osobě působící mimo orgány činné v trestním řízení, a to ve prospěch jeho samého či jemu spřízněných dalších osob s vědomím toho, že Igor Gáborík za předání těchto informací dalším subjektům získává finanční částky coby platby za provedené služby,“ popsali vyšetřovatelé.

Kauzu zmínila také ministryně spravedlnosti Marie Benešová jako ukázku toho, že lze v Česku objednat trestní stíhání.