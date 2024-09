Schůzka odborů s Blažkem posun nepřinesla. Stávka na soudech stále hrozí

Podle předačky justičních odborů Anny Pospíšilové je rozhodnutí, zda zaměstnanci soudů vstoupí do stávky, na nich. Odborový svaz se rozhodne až podle reakcí z terénu. „Jednání nedopadlo dobře. Dnes (v pondělí, pozn. red.) odešleme informace o jednání na jednotlivé soudy a do dvou týdnů budeme znát výsledek,“ řekla pro iDNES.cz Pospíšilová.

Ještě v minulých týdnech přitom odbory varovaly, že pokud se s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) na růstu platů a samostatných platových tabulkách začátkem září nedomluví, hrozí po celém Česku až třídenní stávka justičních pracovníků. „Stále zůstáváme ve stávkové pohotovosti. Stávka je pořád ve hře,“ ujistila Pospíšilová.

Plánované navýšení platů od příštího roku označila Pospíšilová za nedostačující, justiční pracovníci podle ní zůstanou pět až šest tisíc korun pod průměrem ve veřejné správě. Odbory požadovaly pro zaměstnance soudů navýšení platů o 15 procent.

„To, co jsme tam slyšeli, nám vůbec nestačí. Nějaké navýšení tam je, ale je to minimální,“ dodala místopředsedkyně Odborového svazu justice Marie Šafrová. „Myslíme si, že pan ministr se asi i snažil, ale částku na navýšení mu vyloženě zamítli,“ doplnila.

„Pracovní skupina už nemá o čem jednat“

Ministerstvo podle odborářek doufá v to, že se mu ještě do návrhu státního rozpočtu podaří prosadit určité změny, odbory ale na další vývoj vyjednávání vyčkávat nebudou. „Budeme čekat na odezvu kolegů. Myslím si, že tam bude velká rozhořčenost. Pak se rozhodneme, co dál - jestli bude stávka, nebo ne,“ shrnula Šafrová.

Odbory usilují vedle navýšení platů také o změnu systému odměňování justičních zaměstnanců a o vytvoření speciálních platových tabulek. „Uznávám, že práce třeba zaměstnanců škol - kuchařek nebo uklízeček - je těžká, ale s prací zaměstnanců soudů se vůbec nedá porovnávat,“ poznamenala k tomu Pospíšilová.

K tabulkám se na ministerstvu přes léto dvakrát sešla pracovní skupina, její činnost už ale podle odborů pokračovat nebude, protože to v tuto chvíli nemá smysl. „Myslím, že s touhle vládou se nám nepodaří systém změnit. Lze tam udělat jiné kroky, které se ale odvíjejí od objemu peněz, které ministerstvo dostane,“ řekla Šafrová.

Zaměstnanci všech českých soudů s výjimkou Ústavního stávkovali za vyšší platy 29. května. Do jednodenního výstražného protestu se podle odborářů zapojilo 95 procent justičního personálu. Měli omluvené neplacené volno, zameškanou práci museli dohnat v následujících dnech.

Soudy kvůli nedostatku personálu zrušily řadu naplánovaných jednání. Některé soudní budovy, včetně podatelen a infocenter, zůstaly zcela uzavřeny, jinde provoz fungoval v omezeném režimu. V neodkladných případech někde zapisovatelky zastupovali soudci.

Na platové podhodnocení zaměstnanců soudů dlouhodobě poukazují i představitelé justice. Skutečný průměrný plat justičního personálu byl loni 36 916 korun, průměrná mzda v Česku přitom dosáhla 43 341 korun. Podle odborářů je reálná situace taková, že zaměstnanci nemají peníze na obstarání životních potřeb.