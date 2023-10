Požár textilky v Turnově způsobil škodu 160 milionů korun, obnova potrvá minimálně rok

Přes noc bude ještě na místě dohlížet jednotka místních hasičů, řekla ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Petra Knížková. Pracovníci ze zasažených hal se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, při požáru se lehce zranili dva hasiči, ošetřeni byli podle Knížkové na místě.

Požár v areálu Juty byl na operační středisko policie nahlášen v úterý ve 21:45, postupně zasáhl dvě haly o rozměrech 120 krát 20 metrů a 60 krát 20 metrů, hasiči kvůli rozsahu a množství nasazených jednotek vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu.

„Přenos požáru po celé hale byl opravdu velmi extrémní, kdy my jsme vyhlašovali stupně poplachu ve velmi rychlém sledu, abychom sem soustředili síly a prostředky. Nicméně než jsme soustředili síly a prostředky ze zvláštního stupně, tak nám došlo k přesunu požáru z jedné haly do druhé. Bylo to způsobeno naskladněným materiálem, který se tady všude vyskytuje,“ uvedl krajský ředitel.

Hasiči za pomoci rypadla začali rozebírat halu s ocelovou konstrukcí a vyvážet ven k dohašení uskladněný materiál. Do druhé vstoupit nemohli.

„Je tam propadlá konstrukce na velké části haly dovnitř. Museli jsme shodit štítovou zeď a částečně boční zeď, která nás přímo ohrožovala. Vyboulila se ven,“ dodal krajský ředitel.

Hasiči kvůli silnému zakouření doporučili obyvatelům Turnova nevětrat, šlo ale o preventivní opatření, žádné akutní nebezpečí nehrozilo.

Podle Hadrbolce nebyly v halách žádné nebezpečné látky, hořely jen přírodní materiály, různé geotextilie a přírodní látky. „Ale protože požár byl na obrovské ploše a vývin kouře byl opravdu extrémní, tak jsme požádali o vyhlášení varování pro obyvatele, aby zbytečně nevětrali a nepouštěli si zplodiny hoření do svých vnitřních prostor bytu,“ řekl Hadrbolec.

Požárem se zabývají kriminalisté

Požárem se zabývají i kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová. „Předmětem tohoto šetření je samozřejmě zjištění příčiny vzniku požáru,“ dodala.

Obnova požárem zničené výrobní haly potrvá minimálně rok či rok a půl. Uvedl to majitel firmy Jiří Hlavatý. Nevybavuje si, že by některý z jeho závodů zasáhl tak velký požár jako v noci na dnešek. Výrobu hodlá Juta v turnovském závodě zachovat. Podle Hlavatého tam pracuje zhruba 80 lidí a nikoho propouštět nebudou.

„Nepočítám s tím, že bychom snižovali stavy lidí. V žádném případě. Lidé, co tam jsou, budou dál zaměstnaní a převedení na jinou práci,“ řekl Hlavatý. Přímo v turnovském závodě mají podle něj ještě jednu výrobní halu, která nebyla požárem zasažená.

Co požár způsobilo, Hlavatý zatím neví. „Je to špatné, hrozné, člověk je vyvedený z míry. Nikdy se nám nic takového nestalo v takovém rozsahu. Občas se něco stane, ale takový rozsah nikdo z nás nepamatuje,“ řekl. „Ale rozhodující je, že se nikomu nic nestalo,“ zdůraznil.

Požár vypukl v areálu továrny na netkané textilie Juta krátce po půl desáté večer. „Zaměstnanci v hale se ještě před zásahem hasičů sami evakuovali, nebylo potřeba evakuovat z objektu nikoho dalšího,“ řekla v noci pro iDNES.cz mluvčí hasičů Petra Knížková. Hasičům se podařilo požár lokalizovat krátce po druhé hodině ráno.

V textilní továrně Juta v Turnově hořelo i v červenci 2021. Likvidace požáru střechy byla náročná, hasiči ji museli rozebrat. V říjnu 2012 vyjížděli hasiči do turnovské Juty k požáru vzduchotechniky.