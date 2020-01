K superhrubé mzdě se koalice vrátí až při debatě o rozpočtu, dohodla se ale na budoucnosti stravenek

PRAHA Debatu o zrušení superhrubé mzdy vládní koalice v úterý odložila do projednávání návrhu rozpočtu na příští rok. ČSSD a hnutí ANO se tak k záměru ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) vrátí zřejmě na jaře, kdy se začínají projednávat obrysy hospodaření státu na příští rok. „Budeme o tom jednat v rámci sestavování rozpočtu,“ informoval ČTK předseda ČSSD Jan Hamáček. Jeho stranický kolega ministr kultury Lubomír Zaorálek dodal, že sociální demokracie se záměrem souhlasí, nesmí mít ale dopad do rozpočtu. Podle předběžných propočtu by výpadek představoval 25 miliard korun.

Koalice se však podle informací ČTK dohodla ohledně budoucnosti stravenek a zálohovaného výživného. U rušení daňových výjimek dál panují rozpory.



„Souhlasíme se zrušením, ale bez hrubého výpadku v rozpočtu,“ uvedl ke zrušení supehrubé mzdy Zaorálek. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) plánuje navrhnout zrušení superhrubé mzdy v daňovém balíčku pro rok 2021. Nyní mzdy a platy zaměstnanců podléhají sazbě daně z příjmů 15 procent, ale do základu se započítává i sociální a zdravotní pojistné odváděné zaměstnavatelem.

V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Podle jejího dřívějšího vyjádření to má však svá problematická místa, protože některým poplatníkům by se tak zvýšily daně.

Zrušení superhrubé mzdy podporuje a prosazuje opoziční ODS. Samostatný návrh předložila již dříve ve Sněmovně, neúspěšně se ho pokoušela vložit v roce 2018 do tehdy projednávaného daňového balíčku. Sociální demokraté jsou k věci skeptičtí, i když i oni dlouhodobě o zrušení superhrubé mzdy hovoří. Samotné zrušení superhrubé mzdy znamená schodek v příjmech státního rozpočtu 25 miliard korun. Takže by podle sociální demokracie chyběly peníze ve školství, zdravotnictví nebo na zvyšování důchodů.

Místo stravenek peníze

Koalice však dospěla k dohodě ohledně budoucnosti stravenek a zálohovaného výživného. Zaměstnanci by podle dosavadních informací měli místo stravenek dostávat na stravování peníze a tyto peníze by nepodléhaly zdanění. S návrhem ministerstva financí na stravenkový paušál nesouhlasí například odboráři a Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Naproti tomu má podporu Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace českého tradičního obchodu. Hamáček ještě v neděli řekl, že jeho strana stravenky rušit nechce. Je to podle něj jen zavedení další daňové výjimky.

Zálohované výživné by se mohlo podle původních informací ministerstva práce vedeného ČSSD začít vyplácet od roku 2021. Stát by dětem neplatičů posílal soudem stanovené alimenty, nejvýš by jim ale poskytoval 15 až 25 procent průměrné mzdy měsíčně podle jejich věku. Podmínkou by ale bylo, že po dlužníkovi už rodič začal peníze vymáhat v exekuci či u soudu.