„Korespondenční volba patřila dlouhodobě k největším přáním českých krajanů. Jsem rád, že jsme jim toto přání splnili. Pro naše diplomaty na 108 zastupitelských úřadech, kde se bude hlasovat, jde o velký projekt, na který jsme je dlouhé měsíce proškolovali,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.
Největší zájem českých občanů o zápis do zvláštního seznamu voličů zaznamenaly USA s celkovým aktuálním počtem 2 374 voličů, následuje Spojené království, kde se přihlásilo 1 976 českých občanek a občanů a velký zájem byl také v Sydney, které zatím hlásí 1 233 zapsaných, a v Bruselu s 1 216 zapsanými.
Velký nárůst, pravděpodobně hlavně ze strany českých studentů, zaznamenali podle ministerstva na zastupitelském úřadu v Haagu, kde bylo začátkem března zapsáno 369 lidí a aktuální číslo je nyní 908 lidí.
„Zájem našich krajanů mě těší, chci ale připomenout, že aby mohli volit korespondenčně, musí splnit ještě druhou podmínku. Tou je žádost o vydání písemností ke korespondenční volbě. Na tento krok mají čas do tohoto pátku, tedy do 29. srpna,“ dodal šéf české diplomacie.
Přesné číslo se neví
Do zvláštního seznamu voličů jsou zapsáni i občané, kteří budou na zastupitelských úřadech a generálních konzulátech volit osobně a učinili tak i v minulosti. K nim se zároveň připočtou ti voliči, kteří volí prostřednictvím voličských průkazů.
Přesné číslo, kolik Čechů žije v zahraničí, se neví. Odhady hovoří o tom, že by to mohlo být až 600 tisíc lidí. S tak velkou voličskou účastí v korespondenční volbě pochopitelně nikdo nepočítal. Podle dřívějších vyjádření ministerstva zahraničních věcí a vládních politiků si reálně mysleli, že by korespondenční volbu mohlo využít desítky tisíc voličů ze zahraničí.
Korespondenční volbu má v nějaké podobě většina států Evropské unie. Třeba na Slovensku můžou lidé ze zahraničí volit korespondenčně do parlamentních voleb už od roku 2006. Jejich zkušenost ukazuje, že zájem může výrazněji růst v budoucnu. Ve slovenských volbách poprvé podle ČTK poštou hlasovalo pouze 7 tisíc lidí, předloni už 58 tisíc.