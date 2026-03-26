Rakušan představí plány po neúspěchu při volbě, TOP 09 chce mimořádnou schůzi

  10:42aktualizováno  11:07
Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan, a jeho kolegové z hnutí, kteří jsou členy „kabinetu budoucnosti“, jak Starostové a nezávislí říkají své stínové vlády, představí své další plány. Rakušan ve středu počtvrté narazil při volbě místopředsedy Sněmovny, i když neměl protikandidáta a i když křeslo ve vedení dolní komory parlamentu STAN garantují předchozí politické dohody.

„Potvrdilo se, že jediné dohody, které je koalice schopna dodržet, jsou ty o nevydání jejich šéfů spravedlnosti,“ uvedl Rakušan v první reakci na výsledek volby. Ke zvolení potřeboval získat nejméně 87 poslaneckých hlasů vzhledem k počtu přítomných, obdržel jich ale jen 73.

Spolu s Rakušanem vystoupí na tiskové konferenci STAN také první místopředseda hnutí a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, šéfka poslaneckého klubu Michaela Šebelová, exministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek a poslankyně Jana Krutáková.

STAN bude moci okomentovat i výzvu šéfa další opoziční strany TOP 09 Ondřeje Matěje Havla ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ke kauzám spojeným s vládou Andreje Babiše.

Ke spolupráci vyzvala TOP 09 další opoziční strany, protože sama nemá k vyvolání mimořádné schůze dost hlasů.

„Reálně ji vidím za dva až tři týdny, řekl Havel k tomu, kdy by podle něj mimořádná schůze z iniciativy opozice mohla být.

