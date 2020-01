Kabinet jednal o konci Válkové, o jejím dalším působení ale nerozhodl. Sama rezignovat nehodlá

Praha Vláda v pondělí podle informací ČTK nehlasovala o tom, jestli poslankyně Helena Válková (ANO) skončí ve funkci zmocněnkyně kabinetu pro lidská práva. Kabinet o tom sice na návrh vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) jednal, po vystoupení Válkové ale ministři o jejím setrvání nehlasovali.

Válková podle informací ze zasedání před ministry vystoupila a odmítla při tom možnost, že by funkci mohla opustit sama. Ministrům v pondělí také předložila materiál, kde vysvětluje okolnosti vzniku kritizovaných článků. Připravuje žalobu i trestní oznámení, řekla Schillerová.



Válková minulý týden ustoupila od kandidatury na ombudsmanku po zveřejnění informací o článku z konce 70. let, pod kterým je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Zdůvodnila to ale svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.



Podle kritiků by ale měla opustit i funkci zmocněnkyně. Šéf ČSSD Hamáček v podnělí avizoval, že návrh na odvolání Válkové premiérovi Andreji Babišovi (ANO) předloží. O setrvání Válkové ale podle něj fakticky rozhodne ANO, protože disponuje deseti členy vlády a ČSSD jen pěti. Válková je zmocněnkyní od loňského května, kdy ji jmenovala vláda.

Pozici vládního zmocněnce loni v červnu obnovil první Babišův kabinet. Do funkce pak jmenoval tehdejší náměstkyni úřadu vlády pro lidská práva Martinu Štěpánkovou, která loni ke konci března z pozice odešla. Post zmocněnce měly už dřívější vlády, poprvé vznikl v roce 1998. Před Válkovou úřad zastávalo pět mužů a dvě ženy. Některé kabinety pak měly ministryni či ministra pro lidská práva.

K rezignaci na funkci zmocněnkyně i k odchodu z Rady vlády pro lidská práva vyzval o víkendu Válkovou mimo jiné člen rady Tomáš Němeček. Válková by podle něj měla rezignovat nejpozději do čtvrtečního jednání, jinak z rady odejde on sám. „Teď je už pocit trapnosti při sledování činů a výroků profesorky Válkové nesnesitelný,“ uvedl na facebooku. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v pondělí prohlásil, že se Válková způsobem své obhajoby fakticky diskvalifikovala pro politické funkce.