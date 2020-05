Kadeřníci čekají nával. Jen ta práce v rouškách a štítech mi přijde jako šaškárna, říká jeden z nich

PRAHA Ochranné štíty, zásoby dezinfekce, roušky – přípravy vrcholí, kadeřnictví se chystají na znovuotevření. Po dvouměsíční pauze o práci nouzi mít nebudou, zákazníci termíny mnohde okamžitě zabrali. „Do konce května už máme všechno obsazené,“ řekla LN Lenka Braunsergerová, která provozuje kadeřnictví v Praze.

Znovuotevření ovšem není „zadarmo“, kadeřníci budou muset od pondělí dodržovat řadu omezujících opatření. Vedle častého dezinfikování prostor a nošení roušek a ochranných štítů také dvoumetrové rozestupy mezi klienty i kolegy. Právě ty mohou pro malá kadeřnictví představovat problém, který se odrazí i na výdělcích.



„Jsme tři kadeřnice, musíme se prostřídat a dohodnout na směny. Tím, že se budeme střídat po čtyřech hodinách, neboť mezi sebou nezvládneme dodržovat rozestupy, si vyděláme málo peněz a stihneme odbavit málo zákazníků,“ přiblížila Braunsergerová.

Mnohé její kolegyně se též obávají jak práce v rouškách, tak zejména práce za skly ochranných štítů. „Při fénování se štít bude mlžit a v roušce je zase horko. Navíc stříhat v rukavicích taky nebude snadné. Bude to těžká zkouška,“ řekla LN plzeňská kadeřnice Lenka K., jež podle svých slov doma již dva dny testuje, jak bude práce se štítem fungovat.

„Beru to tak, že je to kvůli bezpečnosti, tak to vydržím. Snad to ale brzy skončí,“ posteskla si. O práci ale nouzi mít nebude. Termíny má zaplněné až do poloviny června.



Hned jak se dozvěděla, že bude moci otevřít a začít zase fungovat, vrhla se na pořizování hygienických potřeb, bez nichž se nyní neobejde. „Štíty mám od rodinného známého, roušky, dezinfekce, jednorázové ručníky, pláštěnky, všechno mám již nakoupené a připravené. Pořizovala jsem to normálně přes internet,“ popsala. To, že si obstarala všechny pomůcky z vlastních zdrojů a investice ji vyšla přibližně na tři tisíce, se prý na jejích cenách nepodepíše.

„Zatím neplánuji, že bych zdražovala, ani jsem nad tím nepřemýšlela,“ uvedla.

Připravenost hlásí i oblíbené pánské přístavy, kde volné termíny rovněž ubývají. „Už se tam těším, jsem zarostlej jako pangejt,“ prohodil s nadsázkou pražský student Marek Lužický, který byl zvyklý chodit do holičství pravidelně. Dvouměsíční pauza se prý na něm velmi podepsala a svůj oblíbený barber shop navštíví hned příští týden. To, že se budou muset dodržovat hygienická pravidla, mu prý nevadí.

Přípravu nepodcenili ani v barber shopu v Klatovech. „Myslím, že to zmákneme, všechno máme nachystané, štíty jsme nakoupili od jedné firmy z Nýrska... Jen ta práce v rouškách a štítech mi přijde jako šaškárna,“ vyjádřil se pro LN majitel klatovského barber shopu Petr Frydrych. I on řekl, že přes ztížené podmínky a asi dvoutisícovou investici do ochranného materiálu nehodlá zvedat ceny.

Kadeřnictví, holičství a barber shopy se mohou po nucené pauze znovu otevřít v pondělí 11. května. Holiči a kadeřníci si musejí před začátkem poskytování služby a po jejím ukončení dezinfikovat ruce; rukavice však – na rozdíl od kosmetiček – povinně používat nemusejí.

Po každém zákazníkovi bude nutné dezinfikovat dané místo včetně všech použitých pomůcek. Rovněž by se měly pravidelně dezinfikovat a čistit další povrchy. Například podlaha se má dezinfikovat alespoň jednou denně.

V provozovnách by měla být pro zákazníky k dispozici dezinfekce, na toaletách musí být antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky a také jednorázové ručníky. A dodržovat se mají dvoumetrové rozestupy.