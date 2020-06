Bývalý šéf Čepra Kadlec si odpyká sedm let vězení. Nezdanil miliony, které mu přišly na účet ve Švýcarsku

Vybrané údaje o kauzách někdejšího ředitele společnosti Čepro Tomáše Kadlece Někdejší ředitel Čepra z let 2003 až 2005 přišel do čela petrochemické firmy poté, co pod tlakem rezignoval na funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Podle tisku patřil k oblíbencům tehdejšího ministra vnitra a pozdějšího premiéra Stanislava Grosse (ČSSD), který stál i za jeho jmenováním šéfem státní firmy Čepro. Za Kadlecova působení Čepro uzavřelo několik podezřelých smluv, kvůli kterým firma později čelila soudním sporům, v nichž šlo o miliardy korun. V srpnu 2005 dozorčí rada Kadlece odvolala z funkce. Podle tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD) tak učinila kvůli špatným hospodářským výsledkům firmy.

Kadlec je kvůli svému působení v čele Čepra souzen ve dvou kauzách. Loni v dubnu byl odsouzen na čtyři roky pravomocně za čtyřnásobné porušení povinnosti při správě majetku Čepra, které spočívalo v nevýhodných obchodech. Čepro za Kadlecova vedení levně prodávalo pohonné hmoty firmě Czech Energospace a draze je kupovalo zpátky, přičemž se vzdávalo marží a zisků. Czech Energospace přitom v té době neměla žádnou historii ani majetek. Podle státního zástupce existuje souvislost mezi touto kauzou a tím, proč si Kadlec založil švýcarský účet. Propojení se však nepodařilo zmapovat. Kadlec musí podle dubnového verdiktu uhradit Čepru škodu 260 milionů korun s úroky.

Loni v květnu byl nepravomocně odsouzen na sedm let. Soud ho uznal vinným i z krácení daní, a navýšil mu proto původní trest uložený za porušení povinností při správě majetku Čepra. Uložil mu také peněžitý trest půl milionu korun. Pražský městský soud se ztotožnil s tvrzením obžaloby, že Kadlec nepřiznal a nezdanil zhruba 35 milionů korun, které v době Kadlecova šéfování Čepru přišly na jeho soukromý švýcarský účet. Výši škody způsobené České republice vyčíslil státní zástupce Pavel Prygl na 11,4 milionu korun. O otevření účtu ve švýcarské RBS Coutts Bank si zažádal dva měsíce po nástupu do funkce. Na účet mu pak v letech 2003 a 2004 přicházely vysoké částky v dolarech a eurech od společností General Parcel Europe a lichtenštejnské Shira Anstalt. Bližší informace o původu zaslaných částek se policii nepodařilo získat, protože firmy byly následně zrušeny. V pondělí pražský vrchní soud sedmiletý trest potvrdil.

Kadlec trvá na tom, že peníze danit nemusel. Byly prý půjčkou, kterou později vrátil. Půjčku - respektive úvěr zajištěný směnkou na 1,5 milionu amerických dolarů - mu podle něj zprostředkovala žena jménem Claudia Becková, která figurovala v Shira Anstalt. Ta však jeho verzi nemohla soudu potvrdit ani vyvrátit, protože už zemřela.

V minulosti čelil Kadlec například i podezření, že jej korumpoval kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř. Šlo o dva miliony korun, které na Kadlecův sporožirový účet složil Krejčířův blízký spolupracovník. Podle Kadlece to byla půjčka od Houšky. Policie v lednu 2008 Kadlecovo stíhání zastavila.

Do čela nově zřízeného NBÚ Kadlece v srpnu 1998 jmenovala vláda Miloše Zemana. Za Kadlecova vedení vypuklo několik skandálů, které se týkaly podmínek, za jakých úřad prověrky uděloval. Velkou aférou byl také spor mezi úřadem a civilní kontrarozvědkou (BIS), který v květnu 2003 vyústil v rezignaci jejich šéfů, Kadlece a Jiřího Růžka.

Kadlecův případ není jedinou trestní kauzou spojenou s podnikem Čepro, známý je hlavně případ údajného podvodu zorganizovaného Radovanem Krejčířem. Ten spolu s někdejším obchodním ředitelem Čepra Martinem Pechanem podle obžaloby vytvořil fiktivní pohledávky firem Bena a Tukový průmysl Ostrava vůči Čepru za více než 2,6 miliardy korun. Peníze na státním podniku v roce 2003 a 2004 vymáhali soudně, o čemž se však vedení firmy nedozvědělo, protože podplacený zaměstnanec zatajoval soudní obsílky.

Soudy pak domnělý nárok obou firem vůči Čepru pravomocně uznaly a exekuce ve státním podniku nenastala jen díky zásahu policie. V listopadu 2015 Městský soud v Praze uložil Krejčířovi za snahu o vytunelování státního podniku Čepro (a také přípravu vraždy celníka) 15 let vězení. Trest v sobě zahrnuje i předchozí Krejčířova odsouzení v České republice. Krejčíř, který uprchl do Jihoafrické republiky, kde si odpykává dlouholeté tresty za závažné trestné činy.