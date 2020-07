Kajínek propaguje značku Thor Steinar, oblíbená je mezi členy krajní pravice. Kontroverzi jsem zaznamenal, přiznává

Praha Jiří Kajínek, jediný muž, kterému se během výkonu trestu podařilo utéct z věznice na Mírově, se stal tváří budějovického obchodu Machine Shop. Pro jeho facebookovou stránku se nechal vyfotit v oblečení kontroverzní značky Thor Steinar.

Proč kontroverzní? Odění této firmy je totiž dlouhou dobu oblíbené mezi členy neonacistické scény. Kvůli otevření obchodu se stejnou značkou se také před několika lety masivně demonstrovalo v německém Chemnitzu (Saské Kamenici).



Server Lidovky.cz proto oslovil přímo Kajínka. „Kontroverzi značky jsem zaznamenal. Pokud mám ale správné informace, je tato otázka již vyřešená. Soudy v Německu rozhodly, že se jedná o legální značku, jinak bych to nedělal. Lidé setrvávají ve starých názorech a já tu nejsem od toho, abych něčí názory měnil,“ reagoval Kajínek.

Redakce se následně obrátila také na českobudějovický obchod s oblečením. Telefon zvedl muž, který se jménem nepředstavil. Na dotaz ale potvrdil, že je majitelem Machine Shopu. Kajínka prý oslovil proto, že se jedná o veřejně známou osobnost. V minulosti se prý již kvůli propagaci své firmy obrátil na řadu dalších populárních „person“, hlavně mezi sportovci.

„Pan Kajínek mě předem upozornil na to, že přestože bude reklama chytlavá, určitě se objeví i negativní reakce. A je to pravda,“ uvedl majitel budějovického obchodu.

Zamítavé ohlasy se týkají hlavně spojení obchodu, případně značky, s propuštěným vězněm. Na sociálních sítích jihočeské firmy se objevila řada komentářů, které s tímto druhem reklamy nesouhlasí a Kajínka nepovažují za dobrou volbu. „Oblečení propagované vrahem? Opravdu nechci,“ uvedl například uživatel Facebooku Zdeněk Ridl.

Symbolika na hraně

Machine Shop se jinak prezentuje hlavně jako obchod zaměřený na outdoorovou módu. Thor Steinar nicméně jako značka poutá pozornost dlouhodobě. Mezi neonacisty je oblíbená pro svou nordickou symboliku. Používá runové písmo i odkazy na severskou mytologii. Hraje si také s dvojsmysly, které jsou ve významové rovině často na hraně. Některé kusy oblečení nesou například slovo Nordmark. V překladu Severní Marka byla středověká provincie na severu Německa, ale také jméno koncentračního tábora za druhé světové války.

Právě takovéto – pro mnohé provokativní – podobnosti jsou určitou výrobní značkou Thor Steinaru. Její první logo, kombinace dvou písmen runy, které připomínají emblém SS, rozpoutalo právní bitvu. Německý soud nakonec v roce 2005 rozhodl, že znak nevyvolává asociaci s nacistickým symbolem, a nemůže tedy být předmětem žaloby.

Politolog a odborník na extremismus Jan Charvát již dříve uvedl, že značka byla dlouhodobě spojená s neonacistickou scénou, i zakladatelé pocházeli z okruhu německých neonacistů. Přestože má Německo jedny z nejpřísnějších zákonů, co se týče nacistické symboliky, důmyslná dvojsmyslnost vždy zajistila, že mohla značka legálně nadále distribuovat své zboží.

Samotná firma se již v minulosti od krajní pravice distancovala. Přesto je mezi jejími členy stále populární. Před několika lety například vykázal předseda saského zemského sněmu v Německu z jednání osm poslanců krajní pravice, protože na sobě měli její trička a košile.

V Sasku se odehrál i další skandál. Značka Thor Steinar totiž před osmi lety ve zdejším Chemnitzu pojmenovala svůj obchod Brevik. Místní se bouřili, že to až příliš připomíná norského teroristu Anderse Breivika. Proti obchodu pak v Saské Kamenici protestovaly asi čtyři tisíce lidí.

Kajínkovi, jenž byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu plzeňského podnikatele a jeho bodyguarda, udělil milost prezident Miloš Zeman. Propuštěn tak byl po 23 letech strávených ve vězení. Svou milost prezident podmínil tím, že se Kajínek nedopustí do sedmi let trestného činu. Později se prezident vyjádřil, že další takovou milost by už neudělil.