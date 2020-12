Babišova vláda opozici přehlíží. To prostě nikdy nebylo zvykem, kritizoval pomalu loučící se Kalousek

Praha Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek by uvítal, kdyby se konaly předčasné sněmovní volby nejpozději v červnu.

V rozhovoru vysvětlil, že nové vládě by to umožnilo připravit rozpočet na rok 2022 a zaměřit se na otázku českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022. Předčasné volby jsou však podle něj spíš zbožným přáním, počítá spíš s řádným podzimním termínem.



Kalousek řekl, že by zkrácení funkčního období současné Sněmovny uvítal. Volby by podle něj ideálně měly být nejpozději v červnu. „Jednak červnový termín je tradiční a za druhé by to mělo dvě velké výhody. Nová vláda by si mohla předložit už svůj vlastní rozpočet, což nebude možné, pokud budou volby v říjnu,“ uvedl.



Druhým důvodem je podle něj to, že nový kabinet by měl víc času na rozpočtovou přípravu evropského předsednictví v roce 2022. „Protože způsob přípravy této vlády hrozí velkým průšvihem, ostudou. A kdyby to nebyla ostuda, tak zcela určitě by to byla promarněná příležitost,“ uvedl Kalousek. ČR plánuje předsednictví se zhruba třetinovým rozpočtem proti roku 2009, kdy ČR vedla Radu EU poprvé a zatím naposledy.

Česko se chopí vůdčí role v EU v červenci 2022. Vláda loni v říjnu schválila na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) rozpočet předsednictví 1,24 miliardy korun, což koaliční ČSSD i část opozice považuje za podhodnocené. Podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit a limituje to české možnosti prosadit své priority.

Kalousek nicméně nepovažuje předčasné volby za reálné. „Moc ne. Říkám to jen jako své zbožné přání, které bych rád podpořil. Ale nemyslím si, že k tomu dojde,“ uvedl. Sněmovna by se podle něj totiž musela rozpustit nejpozději v březnu. „Ale nezaznamenal jsem žádné jednání na toto téma,“ připustil.



Přál by si, aby volby v příštím roce znamenaly změnu. „Rád bych pro to udělal maximum. Doufám, že se to stane, stát se to nemusí. Může přijít i změna k horšímu,“ uvedl.

Často mu připadá, že větší dno než nyní již přijít nemůže. „Ale vždy si vzpomenu na citát, tuším Walta Whitmana: ‚Sestoupil jsem na dno, až na to samotné, poslední úplné dno. A když jsem stál úplně dole, zespoda někdo zaklepal.‘ To se nám také může stát, doufejme, že se to nestane, že to bude změna k lepšímu, ale uvědomme si, že mohou být i změny k horšímu,“ řekl.

Konec ve sněmovně? Další výzva

Jako další z životních výzev, kterou zvládne, bere zakladatel TOP 09 a jeden z nejvýraznějších českých politiků poslední doby Miroslav Kalousek rozhodnutí, že po dvaadvaceti letech skončí příští rok v Poslanecké sněmovně. ČTK pár dní před svými 60. narozeninami řekl, že se mu bude po řadě věcí stýskat, po jakých, to definitivně pozná, až ve sněmovně nebude. Po mnoha věcech se mu naopak stýskat nebude, dokonce se těší na to, že jich bude zproštěn.

S rozhodnutím, co dál, nespěchá. „Mám několik nápadů a možností, ale nechci to uchvátat a v pravý čas se rozhodnu,“ uvedl. Že nebude kandidovat ve sněmovních volbách, oznámil v červenci.



„Jediné, co s jistotou mohu říct je, že nebudu kandidovat ve volbách 2021. To vím. Jestli někdy jindy někam jinam kandidovat nebudu, to opravdu nevím. Je možné, že ano, je možné, že ne, rozhodně nejsem v situaci, že bych si něco v tuhle chvíli připravoval, jenom to nevylučuji,“ uvedl. Dodal, že nepatří mezi plánovače, spíš přijímá, nebo nepřijímá výzvy, jak přicházejí.

Chystá se být dál členem TOP 09 a předávat jí své zkušenosti a znalosti. Domnívá se, že neformální autorita mu zůstane i potom, co ztratí tu formální. „Na té straně mi záleží, tu stranu jsem založil. Jsem k dispozici a nadále budu k dispozici poradním hlasem komukoliv, kdo o to požádá, koneckonců to se nebude týkat jenom TOP 09,“ uvedl.

Při hovoru o odchodu s dolní komory podotkl, že jsou tam lidé, které rád vídá, a to nejenom mezi kolegy, ale i mezi zaměstnanci. Stýskat se mu zřejmě bude i po práci poslance, přípravě na schůze i vystupování na plénu. „Po čem se mi rozhodně stýskat nebude, to je po diskusích s lidmi, kteří opravdu neví, o čem mluví, a navíc je jim to jedno. To mne poslední dobou velmi frustruje a na to se těším, že to nebudu muset dělat,“ konstatoval.

Polovinu z času v politice prožil v opozici, polovinu jako vládní poslanec či ministr. „Nepamatuji si nikdy tak ignorantský a přehlíživý způsob vlády vůči opozici, jaký předvádí Babišova vláda. To prostě nebylo zvykem, nikdy. To je styl, který do toho přivedl konkrétně Andrej Babiš,“ uvedl.

Politický styl podle něj postupně upadá a je to podle něj tím, že obecně nejen v politice, ale například i v médiích, roste počet lidí, kteří mají pocit, že politika už je něco jiného, než by doopravdy mělo být. „Je to společenská atmosféra,“ uvedl s tím, že ve Sněmovně jsou jen takoví lidé, jaké si voliči zvolili, a jsou stejní jako celá společnost. Budou-li si lidé přát jinou politickou kulturu, budou muset zvolit jiné politiky, uzavřel.