Kam s ukrajinskými Romy? Jeden z krajů už je nechce přijímat, zapojit se musí „neziskovky“

V České republice je podle odhadů 1200 až 1500 romských uprchlíků z Ukrajiny. Stát pro ně aktuálně hledá ubytování, vytipoval 21 objektů, kde by mohl Romy prchající před válkou ubytovat. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se kvůli tomu ve středu sešel s hejtmany. Shodli se ale pouze na třech vybraných lokalitách: v Jihomoravském a Středočeském kraji a na Vysočině. Tyto vybrané nemovitosti poskytnou přístřeší pro přibližně 300 lidí. Měly by fungovat do týdne až deseti dnů, další lokality stát hledá.