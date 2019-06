Kam vyrazit na výlet? Kempy mají pro turisty novinky, často jsou již z velké části obsazené

ČR Únikové hry, wifi, moderní sprchy a záchody, paintballová hřiště či koupaliště ve stylu přírodních biotopů. České kempy se předhání o zákazníky a každým rokem vylepšují své vybavení. Nutno je dávat pozor na obsazenost, protože oblíbená turistická místa hlásí téměř plno.

Středočeské kempy si pro letošní sezonu připravily řadu novinek, kromě provozních investic do oprav vložily peníze například také do lepšího trávení volného času. Řada kempů je již nyní zarezervovaná, a to především v nejžádanějších termínech na začátku července a na přelomu července a srpna.

Rekreační středisko Stará Živohošť na Příbramsku si letos pro své návštěvníky připravilo velkou novinku v podobě únikové hry. „Je to novinka, která standardně v kempech nebývá. Nechci prozrazovat detaily, ale obecně bude tématem pirátská loď,“ řekl jednatel Jan Voštinka. Středisko investovalo například i do nového volejbalového kurtu či dalších provozních věcí. Již nyní hlásí kemp obsazenost 95 procent, chatky jsou pravidelně prodané už v lednu, nyní se doprodává hotelové ubytování, o které je zájem nižší.

Kemp a koupaliště v Želízech na Mělnicku přímo v kempu žádné závratné novinky nechystá, s obcí ale nyní jedná o vybudování dětského hřiště u koupaliště. Přibýt by zde měly například prolézačky, skluzavka, houpačky nebo pingpongový stůl. „Jednáme s obcí, je to na dobré cestě,“ řekl provozovatel Radek Jelínek. Podle něj by se měla stavba stihnout ještě do začátku léta. Hlavní termíny jsou podle něj v kempu obsazené, zbylé jsou volnější. „Obsazenost na sezonu je zatím tak 50 procent, ještě na léto zbývá dost míst,“ řekl Jelínek.

Kempy na jihu Čech reagují na vyšší nároky turistů

Na stále se zvyšující nároky návštěvníků reagují v posledních letech provozovatelé kempů a tábořišť v Jihočeském kraji. Vylepšují proto před začínající sezonou zázemí, aby vyhověli požadavkům turistů. Jedná se například o možnost kvalitnějšího připojení k elektřině, nabídku sítě wifi nebo modernizaci záchodů a sprch. Vyplývá to z ankety.

V minulosti třeba patřilo ke standardu, že turisté při splouvání řek přespávali ve spacáku ve stanech. „Teď už je takových případů málo. Proto upravujeme chatky podle požadavků. K normě patří postele s peřinami a polštáři. Aby si turisté v lodích nemuseli skoro nic vozit,“ řekl Pavel Mačuda ze společnosti Ingetour, která má kolem Vltavy několik tábořišť a půjčoven lodí

Hradecký kraj láká na novinky i kvalitnější vybavení

Novinky jsou připraveny také v areálu Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové, kde je kemp, přírodní koupaliště a další atrakce. Hlavní sezona areálu je od 1. března do konce října. Kemp loni zvítězil v anketě Kemp roku.

„Provádíme jako každý rok předsezonní přípravy, rozšiřujeme vybavení. Pro letošek jsme rozšířili například paintballové hřiště. Máme širokou nabídka různých atrakcí a aktivit. Nabízíme také lanový park, půjčovnu bruslí, koloběžek, animační programy, tedy velkou škálu volnočasových aktivit,“ řekl Filip Beneš z cestovní kanceláře B&K Tour, která kemp provozuje.

Na Vysočině turisty v létě čekají lepší koupaliště, ale i objížďky

Některá města na Vysočině zlepšila koupaliště, Jemnice dokončuje koupací biotop. V Novém Městě na Moravě návštěvníci najdou nový adrenalinový areál pro jezdce na kolech, takzvaný pumptrek, v bystřickém parku miniatur nové modely hradů. Někde ale v letní sezoně musejí počítat s omezením daným stavbami, třeba k rozhledně na Fajtově kopci se jezdí po objížďce kvůli nedávno zbouranému mostu přes dálnici D1. Turistické cesty mohou být místy poškozené v důsledku kácení v lesích.

Koupaliště v Moravských Budějovicích s novým dětským hřištěm zahájilo sezonu 1. června dětským dnem. Koupaliště v Lukách nad Jihlavou a jihlavský akvapark Vodní ráj plánují otevřít druhou červnovou sobotu, když bude hezky. Novinkou venkovní části Vodního ráje je nerezové brouzdaliště se skluzavkami za 3,9 milionu korun. V Jemnici na Třebíčsku bude od července sloužit nový koupací biotop, město stál kolem 28 milionů korun.

Na své si přijdou i vodáci v Olomouckém kraji

V kempu u řeky Moravy v Litovli na Olomoucku byly v zimní přestávce rekonstruovány elektrické rozvody. „Máme tam deset nových elektrifikovaných míst pro karavany, dokončili jsem vnitřní osvětlení kempu a provedli úpravy sociálních zařízení. Opraveno bylo také dětské hřiště a recepce,“ podotkl Čamek.

Díky deštivému květnu si vodáci na řece Moravě přijdou na své. „Podmínky jsou optimální. Je to přesně ten stav, kdy vodák s nadšením vyrazí na vodu. Někteří lidé ale už byli zvyklí na to, že na přelomu května a června bylo vody méně, takže jsou nyní překvapeni, kolik vody v řece je,“ dodal Čamek.

Možnosti pro vyznavače přírodního koupání v Moravskoslezském kraji

Zřejmě největší novinkou bude otevření přestavěného městského koupaliště ve Studénce na Novojičínsku, které se mění v přírodní biotop. Rekonstrukce studéneckého koupaliště začala už loni, areál se má návštěvníkům otevřít na začátku července. „Je tam pořád umělá vana, ale je tam jiný systém čištění, který funguje na přírodní bázi. Kromě koupací plochy je tam další plocha, ve které jsou rostliny a voda se čistí přes jejich kořenový systém. Nebudou tam žádné chemické látky,“ řekla ředitelka organizace SAK (Sport a kultura) Studénka Hana Maiwaelderová.

Areál vypadá jako klasické koupaliště, ale koupání bude mít „přírodní“ formu jako třeba u rybníka. „Nebude tam průhledná modrá voda jako na koupalištích, kde se používá chlór,“ řekla Maiwaelderová. Rekonstrukcí prošly i budovy zázemí koupaliště, v areálu je tobogán, dvě hřiště na plážový volejbal i hřiště pro děti.

Liberecko válčí se sinicemi

Válku sinicím vyhlásili letos v Autocampu Sedmihorky v Českém ráji. Nejnavštěvovanější kemp v Libereckém kraji má ve svém areálu dvouhektarový rybník Bažantník. Už v minulých letech se potýkal se zvýšeným množstvím sinic, loni kvůli jejich vysoké koncentraci zakázali hygienici v srpnu koupání. Řadu návštěvníků to odradilo, proto se letos provozovatelé rozhodli neponechat nic náhodě a využít moderní, byť ne úplně prověřenou technologii jejich eliminace. Řekl to vedoucí kempu Pavel Staffen.

V Sedmihorkách se rozhodli pro technologii, která je založená na provzdušňování vody, využití bakterií a působení ultrazvuku. „Na několika místech už tuhle technologii měli, tak jsme si říkali, že to zkusíme. Nemá cenu sedět a jen nečinně koukat, jak nám to tady ty sinice užírají. Něco jsme udělat museli a na tohle jsme měli relativně dobré reference,“ uvedl Staffen.

Pozor na obsazenost, kempy hlásí téměř plno

Velký zájem lidí hlásí Autokemp Karlštejn. Víkendy jsou již vyprodané do konce srpna, ubytování v chatkách a karavanech patřících kempu je vyprodané také v červnu, kdy sem míří především školy. Až na pár termínů je ubytování vyprodáno také v červenci. „Konec srpna a září je ještě volnější, tam se dá třeba ještě na týden objednat,“ sdělil správce kempu Vladimír Kabát. Do budoucna by se mohl kemp kvůli velkému zájmu rozšířit. „Loni v červenci bylo opravdu nacpáno. Sice se nestalo, že bychom někoho odmítli, ale bylo opravdu nacpáno, stany byly i na dětském hřišti,“ řekl Kabát.

Kempy v blízkosti turisticky atraktivních míst Zlínského kraje budou přes léto z velké části zaplněné. Pro některé prázdninové termíny už v nich zbývají pouze poslední volná místa. Především mezi tuzemskými hosty zájem o kempování v regionu nadále stoupá, přijíždějí však i klienti z ciziny (zjištěno od oslovených zástupců kempů). Zásadní novinky pro nadcházející hlavní sezonu nechystají.

Díky loni dokončeným apartmánům s kompletním vybavením je od letoška v celoročním provozu Camping Rožnov v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Podle vedoucího recepce Marcela Vašuta je kapacita apartmánů na léto z 90 procent zarezervovaná. „Chatičky se společným sociálním zařízením jsou obsazeny asi z 50 procent. Zájem pochopitelně ovlivňuje počasí. Pokud je pěkný víkend, je velký, lidé přijíždějí se stany, s karavany. Ze zahraničí jsou to nejčastěji Holanďané, Němci a Francouzi. Posledních 14 dní pršelo, tak je to slabší,“ uvedl Vašut.