Poslanci budou schvalovat povinné kamery na jatkách kvůli týrání zvířat

Kamery mají být podle návrhu, které připravilo ministerstvo zemědělství, na vykládce a v prostorách pro přehánění zvířat, což jsou místa nejčastějšího problematického chování ke zvířatům.

Poslanci TOP 09 a Klára Kocmanová od Pirátů navrhli rozšířit kamerový systém na všechny prostory jatek, kde se manipuluje se zvířaty.

Sněmovna také rozhodne o návrhu čtveřice poslanců – Karla Smetany (KDU-ČSL), Petra Bendla (ODS), Petra Dubského (STAN) a Margity Balaštíkové (ANO) – za jakých podmínek budou moci jatka i náboženské společnosti a církve usmrcovat zvířata v souladu s metodami stanovenými pro halal a košer porážky. Zvířata má být nutné před usmrcením předem omráčit elektrickým proudem.

S tím mají problém ochránci zvířat. „Omráčení elektřinou není vhodnou metodou pro všechna zvířata a při špatném provedení může způsobit intenzivní bolest, aniž by zvíře ztratilo vědomí. Návrh přitom neobsahuje žádné garance správného provádění omračování, čímž otevírá cestu k rozsáhlému utrpení na českých jatkách,“ zhodnotil návrh Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat.

Úprava pravidel advokátních úschov peněz

Poslanci už schválili úpravu pravidel advokátních úschov peněz proti riziku zpronevěry. Náhrady by vyplácela advokátní komora ze zvláštního fondu. Pozměňovací návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS Sněmovna připojila k vládní novele o posílení advokátské mlčenlivosti, kterou přijala hlasy všech přítomných poslanců.

Garanční fond by měl vzniknout s rokem 2026. Náhrada by činila až 2,5 milionu korun na jednu úschovu, v případě kupní ceny z prodeje nemovitosti k bydlení až pět milionů korun. Návrh nyní míří do Senátu.

Poslanci rozhodnou i o kvótách pro ženy ve vedení velkých obchodních společností. Před závěrečným schvalováním jsou i další návrhy zákonů – o zřízení dětského ombudsmana, o zakotvení postavení umělce, o uzákonění zázemí pro nově zvoleného prezidenta, o lepší ochraně obětí domácího násilí a o zjednodušení rozvodů.

Odpoledne Sněmovna začne projednávat novelu zákona o myslivosti. Myslivci podle vládního návrhu budou muset ulovit minimální počty zvěře, které jim určí stát, jinak dostanou pokutu.

