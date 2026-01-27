D1 před Brnem zablokoval hořící kamion, řidič stihl zachránit tahač

K požáru hasiči dorazili před druhou hodinou ranní. „Požár jsme zlikvidovali ve 4:30 a na místě jsme byli až do půl sedmé,“ řekl Příkaský. Řidič se podle něj nadýchal zplodin a bylo nutné, aby dostal kyslíkovou terapii.
Řidiče i spolujezdce si převzala záchranná služba a podle mluvčí Michaely Bothové je převezla do Fakultní nemocnice Brno. Dle policie se jednalo o cizince.
„Dálnice byla dočasně uzavřená a byl vyhlášen druhý stupeň poplachu,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí hasičů. Celková škoda je zatím v šetření. Provoz byl levým jízdním pruhem obnoven krátce před třetí hodinou.
„Ve čtvrt na sedm byl kamion odtažen a dálnice byla poté průjezdná,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz