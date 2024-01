D8 blokuje nehoda kamionu převážející krávy. Dvě uhynuly, další utratili

Kamion převážející 33 krav určených na chov z Dánska do Maďarska havaroval ve středu v noci před druhou hodinou na 14,5. kilometru dálnice D8. Auto skončilo na boku mimo silnici. Nehoda se podle informací dopravní policie obešla bez zranění lidí. Nicméně dvě krávy uhynuly a třetí museli utratit, informoval tiskový mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Veterináři, kteří na místo dorazili vedle složek IZS, nařídili jalovice z havarovaného auta neprodleně přeložit. Zároveň SVS nařídila dopravci převézt jalovice do blízkého vhodného ustájení k podrobnější veterinární prohlídce. Až poté čeká zvířata cesta do původního cíle v Maďarsku.

Společnost pro zvířata, která vede kampaň za ukončení dálkových zvířecích transportů, žádala, aby jalovice byly dočasně umístěny v Česku. „Zvířata, ta co přežila, jsou zraněná, v šoku, v panice, vyčerpaná nemohou v takovém stavu pokračovat za pár hodin dál v cestě. Pro jejich plné zotavení psychické i fyzické je potřeba několik dnů, než by měla pokračovat dál do Maďarska,“ uvedla organizace v prohlášení.

„Překládka začala kolem 7:30, zvířata byla na boku několik hodin, jsou ve stresu, některá možná uhynula,“ řekla dopoledne krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Později doplnila, že překládka je komplikovaná, zvířata nechtějí z návěsu ven. „Vyprošťovat se musí jeřábem, těžko odhadovat, na jakou dobu to bude,“ dodala. Hasiči na síti X sdělili, že krávy jsou vyčerpané a musí každou postavit na nohy pomocí jeřábu. Překládka zvířat, která mohla být způsobilá přepravy, byla dokončena kolem 13. hodiny.

Nehoda dálnici zablokovala v obou směrech, okolo 8:30 pak byl zprovozněn úsek směrem na Lovosice.

Dopravu policie odklání z dálnice na souběžnou silnici číslo 608. „Vozidla, která stála u dopravní nehody v koloně byla za asistence policie otáčena, takže vozidla jsou z dálnice pryč,“ podotkla mluvčí.

Dopravu v ranní špičce podle Schneeweissové zkomplikovala jedna menší nehoda dvou osobních aut kolem 7:30 na objízdné trase u exitu 18.

Podle webu dopravniinfo.cz bude na místě nehody provoz přerušen do 18 hodin.